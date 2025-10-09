Român de 19 ani, prins în Milano cu 43 de kilograme de droguri în garaj / „Vă luați de un copil?”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un român de 19 ani a fost arestat în Italia, după ce polițiștii au găsit într-un garaj 43 de kilograme de hașiș, anunță Curierul Italiei, care citează presa italiană.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El avea deja condamnări anterioare pentru tâlhărie și deținere de arme și a fost oprit miercuri, în jurul orei 18.30, în parcarea subterană din via Cascina Bianca din Milano. Acesta a încercat să fugă și a lovit un polițist, care a fost rănit în încăierare.

Ofițerii de la Brigada de Investigații a secției de poliție Lorenteggio l-au observat pe tânărul de 19 ani pe un scuter, aparent așteptând. Un bărbat s-a apropiat de el și au intrat într-un garaj de unde au ieșit după câteva minute. Oprit de polițiști, el a încercat să se sustragă controlului împingând un agent.

Asupra băiatului au fost găsite 530 de grame de hașiș ambalate în cărămizi și două seturi de chei de la locuința sa și de la un garajAici, polițiștii au confiscat 43 de kilograme de hașiș împărțite în blocuri de aproximativ 100 de grame fiecare. În apartamentul din zona Porta Ticinese, a fost găsit un alt bloc cu hașiș.

În timpul arestării, tânărul a opus rezistență atacând un polițist, acesta fiind rănit în timpul încăierării.

În timpul controlului, a sosit și fratele arestatului: „Vă luați de un copil? Ce vreți să-i faceți?”, a spus el adresându-se ofițerilor.

Tânărul de 19 ani a fost arestat pentru deținere de droguri cu intenția de a le distribui, rezistență, rănire, violență și amenințare la adresa unui funcționar public. După validare, el a fost transferat la închisoare.