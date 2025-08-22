VIDEO Laserul unui copil de cinci ani a încurcat aterizarea unui elicopter la Sibiu. „Piloții nu mai văd doar un punct mic, ci vor vedea un nor orbitor de lumină”

Pilotul unui elicopter a aterizat cu greutate la Sibiu după ce un copil de 5 ani l-a țintit cu un laser care se găsește în comerț, relatează Turnul Sfatului.

Polițiștii sibieni fac un apel la responsabilitate din partea sibienilor care locuiesc în proximitatea Aeroportului, zonă din care mai ales copiii îndreaptă fascicule laser înspre cabinele piloților de aeronave.

„În urmă cu câteva zile, un fascicul laser îndreptat spre cabina pilotului a făcut dificilă aterizarea unui elicopter pe Aeroportul Internațional Sibiu. Pilotul a raportat problema întâmpinată controlorilor de trafic aerian, care au sesizat mai departe polițiștii sibieni. La scurt timp, un echipaj din sistemul de ordine și siguranță publică a depistat sursa acestui fascicul: un copil de 5 ani care se juca cu un laser. Copilul domicilia în proximitatea Aeroportului Internațional Sibiu”, se arată într-un comunicat remis de Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Sibiu.

Polițiștii spun că exemplul dat de ei și petrecut zilele trecute nu este singular.

”Orice fascicul care la sol pare mic și concentrat, pe măsură ce distanța crește, acesta se expandează (divergența): la câteva sute de metri, acest fascicul laser de dimensiune aparent mici, poate acoperi o zonă mare din parbrizul cockpit-ului. Iar astfel, piloții nu mai văd doar un punct mic, ci vor vedea un nor orbitor de lumină, care le reduce capacitatea de a observa instrumentele de bord și reperele vizuale ale pistei”, spun polițiștii.