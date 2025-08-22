Cel puţin şase morţi şi zece răniţi în nord-vestul Chinei, în urma surpării podului feroviar Jianzha aflat în construcţie, după ruperea unui cablu metalic de construcţie pe şantier

Cel puţin şase muncitori au murit, iar alţi aproximativ zece au fost daţi dispăruţi în urma surpării podului feroviar Jianzha – aflat în construcţie -, vineri, în nord-vestul Chinei, potrivit presei de stat, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

O înregistrare video difuzată de televiziunea publică CCTV surprinde podul în timp ce se surpă la mijloc, noaptea, iar o bună parte a lucrării cade în apa fluviului Galben, de la o înălţime de câţiva zeci de metri.

Cel puţin 15 muncitori şi un manager de proiect se aflau pe şantier, potrivit Cotidianului Poporului.

Agenţia oficială chineză de presă China Nouă scrie că s-a rupt un cablu de construcţie din oţel.

Potrivit agenţiei, şase persoane au murit, iar alte zece au fost date dispărute.

Alte publicaţii oficiale evocă şapte morţi.

Podul Jianzha, pe ruta Sichuan-Qinghai, este cel mai lung pod metalic în formă de arc cu grinzi în reţea şi două căi ferate din lume şi primul de acest tip pe fluviul Galben, scrie Cotidianul Poporului.

Peste 380 de salvatori, pompieri şi poliţişti au luat parte la operaţiuni de salvare, potrivit agenţiei China Nouă.

Accidentele de muncă sunt frecvente în China, o ţară cu şantiere şi uzine uriaşe, dar cu norme de securitate uneori insuficiente.

În decmebrie, 13 persoane au fost date dispărute în urma unei surpări pe un şantier de construcţii a unei importante linii feroviare, la Shenzhen, o metropolă situată în sudul Chinei. Niciun supravieţuitor nu a fost anunţat.