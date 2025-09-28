Nicuşor Dan: Acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri care au fost luate prin consens. Ăsta este lucrul important. Coaliţia funcţionează. Bineînţeles că există nemulţumiri

Preşedintele Nicuşor a declarat dumninică, referindu-se la disputele din coaliţie pe tema reformei administraţiei locale, că acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri prin consens. ”Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi”, a punctat preşedintele, transmite News.ro.

El a fost solicitat să comenteze faptul că urmează o săptămână tensionată pentru coaliţie, care ar trebui să ajungă la o decizie în ceea ce priveşte reforma administraţiei locale şi dacă în acest context se aşteptă să cedeze premierul Ilie Bolojan sau poate să plece din fruntea Guvernului, dacă nu acceptă partidele varianta propusă.

”Haideţi să discutăm mai puţin de demisii. Ce se întâmplă este că acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri care au fost luate prin consens. Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi, există nemulţumiri, dar ce e important este că funcţionează în momentul ăsta”, a declarat Nicuşor Dan.

Reforma administraţiei publice locală, implicând reducereaosturilor, este subiect de dispută în coaliţie, PSD şi premierul situându-se pepoziţii adverse. Reprezentanţi ai PSD susţin că inclusiv aleşi locali ai PNL au nemulţumiri în acest sens.

Întrebat despre reforma administraţiei publice locale şi despre tensiunile din coaliţie pe acest subiect, Ilie Bolojan a precizat că ”nimeni, niciun primar, niciun preşedinte de Consiliul Judeţean nu este încântat când trebuie să facă o reducere de personal”.

”Statul român transferă către autorităţile locale sume importante. În aceşti ani a transferat sume foarte mari. Ele au câteva componente. În primul rând, sunt transferurile către primării pentru a-şi plăti salariaţii şi pentru a funcţiona. Vă rog să vă gândiţi că, dacă nu se transferă bani către majoritatea primărilor din România, acestea nu pot funcţiona. Nu mai avem aceşti bani să-i transferăm şi atunci şi primăriile trebuie să participe la acest efort de reducere de cheltuieli”, a declarat Ilie Bolojan.

El consideră că, dacă o primărie funcţionează cu 10 angajaţi şi merge foarte bine, atunci şi o primărie dintr-o localitate învecinată, cu 15 angajaţi, ar funcţiona bine cu 10-12 angajaţi.

”Autonomia locală înseamnă să te descurci pe cât posibil singur, nu pe banii altora. Nu mai este deja autonomie locală şi atunci, într-adevăr, consider că nemaiputând transfera aceşti bani începând de anul următor, trebuie făcut o reducere”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, chiar că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va schimba modul în care vrea să facă reforma administraţiei.

Premierul Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi ocupate în primării şi în Consilii Judeţene, în timp ce PSD şi UDMR se opun. În schimb, cele două partide au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, soluţie care evită disponibilizarea angajaţilor.