Netanyahu afirmă că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza”
Armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu într-o înregistrare video publicată marţi, în care detaliază vizita sa la Washington, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
„Vom recupera toţi ostaticii noştri, vii şi nevătămaţi, în timp ce IDF (armata israeliană) va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza”, a declarat Netanyahu după ce a susţinut public un plan de pace prezentat cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump, care prevede desfăşurarea unei „forţe internaţionale de stabilizare” în Fâşia Gaza, pe măsură ce armata israeliană se retrage din teritoriu.
„Ni se spune: trebuie să acceptaţi condiţiile Hamas (…) IDF trebuie să se retragă. Dar Hamas se poate consolida, poate controla Fâşia Gaza…Nu, nu, asta nu se poate întâmpla”, a adăugat el în înregistrarea publicată pe contul său de Telegram.
Netanyahu a negat însă că a acceptat principiul unui stat palestinian în discuţiile pe care le-a avut cu Trump la Casa Albă.
„Deloc, şi acest lucru nu este scris în acord”, a spus Netanyahu ca răspuns la întrebarea dacă „a acceptat un stat palestinian”,
„Un lucru a fost clarificat (în timpul discuţiilor cu Trump): ne vom opune ferm unui stat palestinian”, a mai spus premierul israelian.
Planul pentru Fâşia Gaza prezentat de Trump prevede că, în cele din urmă, „condiţiile ar putea fi în sfârşit îndeplinite pentru a deschide o cale credibilă către autodeterminare şi crearea unui stat palestinian”, a mai spus el.
