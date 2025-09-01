Nestlé anunţă concedierea directorului său general, Laurent Freixe, din cauza unei relaţii amoroase nedeclarate „cu o subordonată directă”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Gigantul elveţian din industria agroalimentară Nestlé a anunţat, luni, concedierea cu efect imediat a directorului său general Laurent Freixe, din cauza „unei relaţii amoroase nedeclarate cu o subordonată directă”. Francezul Laurent Freixe, în vârstă de 63 de ani, fusese numit în septembrie 2024 director general al acestui grup care deţine peste 2.000 de mărci, printre care capsulele de cafea Nespresso sau batoanele de ciocolată KitKat, relatează presa franceză, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„A fost o decizie necesară. Valorile Nestlé şi buna guvernanţă constituie fundamentele solide ale companiei noastre. Îi mulţumesc lui Laurent pentru anii de serviciu”, a declarat într-un comunicat preşedintele consiliului de administraţie, Paul Bulcke.

O mică bombă tocmai a explodat la conducerea numărului unu mondial al industriei alimentare, Nestlé. Exact la un an distanţă de la preluarea funcţiei, al cărei scop era relansarea creşterii unui grup aflat în criză, Laurent Freixe, directorul general, a fost obligat de Consiliul de administraţie să îşi prezinte demisia. Motivul: „o relaţie sentimentală nedeclarată cu o subordonată direct, ceea ce reprezintă o încălcare a Codului de conduită profesională al Nestlé”, scrie Le Figaro.

Potrivit informaţiilor Le Figaro, persoana în cauză a părăsit compania în iulie.

„În conformitate cu cele mai bune practici de guvernanţă corporativă, Consiliul de administraţie a ordonat o investigaţie supravegheată de preşedintele Paul Bulcke şi de directorul principal independent Pablo Isla, cu sprijinul unui avocat extern independent”, se arată în declaraţia emisă luni seara de grupul elveţian.

Freixe, un veteran al companiei, a preluat funcţia de CEO în septembrie anul trecut, după ce Nestle l-a înlăturat pe predecesorul său, Mark Schneider.

Laurent Freixe va fi înlocuit cu efect imediat de Philipp Navratil, care este membru al Comitetului executiv al Nestlé de la 1 ianuarie, după ce a petrecut două decenii în diferite poziţii în cadrul diviziei pentru cafea a grupului.

Scandalul este de natură să zguduie şi mai mult grupul cu vânzări de 97 de miliarde de euro, care îşi dăduse doi ani pentru a reveni la o creştere mai dinamică.

În această vară, o afacere similară a zguduit conducerea companiei americane Astronomer, după dezvăluirea unei relaţii de adulter între CEO-ul firmei şi directorul de resurse umane al grupului, la un concert Coldplay, reaminteşte Le Figaro.