Nepalul va bloca Facebook, YouTube, X, LinkedIn și alte platforme

Nepalul a anunțat joi că va solicita agenției sale de telecomunicații să blocheze accesul la mai multe platforme de socializare, printre care Facebook, YouTube, X și LinkedIn, după ce termenul limită pentru înregistrarea acestora la autorități a expirat ieri, transmite DW.

Companiile au avut termen până miercuri să se înregistreze la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și să numească un contact local, un responsabil cu reclamațiile și o persoană responsabilă cu autoreglementarea.

Aceasta face parte dintr-o campanie de represiune a rețelelor sociale împotriva celor pe care guvernul îi descrie ca fiind utilizatori cu identități false care răspândesc ură și zvonuri, comit infracțiuni cibernetice și perturbă armonia socială.

O notificare guvernamentală emisă joi a instruit autoritatea de reglementare Nepal Telecommunications Authority (NTA) să blocheze accesul la platformele de socializare neînregistrate, dar nu a oferit detalii despre companiile care vor fi afectate.

Conturi de socializare nepaleze proeminente, precum Everest Today, au emis avertismente privind întreruperea serviciului, în timp ce unii utilizatori au observat că, cel puțin pentru moment, pot accesa în continuare site-urile care urmează să fie dezactivate.

Care sunt site-urile importante care vor fi dezactivate și care nu?

Oficialii Ministerului Comunicațiilor au declarat agențiilor de știri franceze AFP și Reuters că doar cinci site-uri s-au înregistrat la timp: TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz și Poppo Live. Alte două erau în proces de îndeplinire a cerințelor.

Facebook, care se mândrește cu cel mai mare număr de membri din Nepal dintre toate site-urile de acest gen, s-a numărat printre cele care au fost suspendate, alături de YouTube, X și LinkedIn. În total, 26 de platforme au fost afectate.

Se estimează că 90% din populația Nepalului, de aproape 30 de milioane de locuitori, utilizează internetul.

„Le-am acordat suficient timp pentru a se înregistra și le-am solicitat în repetate rânduri să se conformeze cererii noastre”, a declarat ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației, Prithvi Subba Gurung, referindu-se la platformele care se confruntă cu o închidere cel puțin temporară. „Dar au ignorat [cererea] și a trebuit să le închidem operațiunile în Nepal.”

Rabindra Prasad Poudel, responsabilul cu informarea din cadrul ministerului, a declarat că companiilor li s-au trimis mai multe notificări pentru a se conforma unei directive care datează inițial din 2023 și care a supraviețuit unei contestații la Curtea Supremă în septembrie 2024. Aceasta s-a confruntat cu contestări și proteste, inclusiv din partea studenților din capitala Kathmandu.

Bholanath Dhungana, președintele Digital Rights Nepal, a declarat că închiderea bruscă „afectează în mod direct drepturile fundamentale ale publicului”.

„Nu este greșit să reglementăm rețelele sociale, dar mai întâi trebuie să avem infrastructura legală pentru a o aplica”, a spus Dhungana.

Nepalul a mai restricționat accesul la rețelele sociale în trecut. În iulie, a blocat aplicația de mesagerie Telegram, invocând o creștere a fraudelor online și a spălării de bani. În august anul trecut, guvernul a ridicat interdicția de nouă luni asupra TikTok, după ce divizia din Asia de Sud a platformei a acceptat să se conformeze noilor reglementări.