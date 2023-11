Negociatorii sunt optimiști în privința unui acord privind posibila eliberare a ostaticilor din Gaza în câteva zile

Un draft recent al unei posibile înțelegeri pentru a asigura eliberarea ostaticilor pe care Hamas îi deține în Gaza propune o pauză de patru până la cinci zile în lupte pentru eliberarea inițială a 50 de ostatici, au declarat pentru CNN două surse familiare cu discuțiile.

Încă nu s-a ajuns la un acord, iar textul unei înțelegeri a făcut obiectul unor negocieri de săptămâni întregi. Dar negociatorii din diferite țări, inclusiv înalți oficiali ai administrației Biden, își exprimă un optimism rar în legătură cu progresul înregistrat. Diferențele în unele dintre principalele puncte de blocaj au început să se reducă, spun sursele, și, deși discuțiile ar putea fi încă întrerupte, un acord ar putea fi acum la câteva zile distanță.

„Credem că suntem mai aproape decât am fost poate în orice moment de când au început aceste negocieri, în urmă cu câteva săptămâni”, a declarat consilierul adjunct pentru securitate națională Jon Finer pentru Jake Tapper, de la CNN, în cadrul emisiunii „State of the Union” de duminică. Finer nu a intrat în detalii despre discuții și a subliniat că nu există un acord final.

Potrivit The Guardian, înțelegerea se concentrează în continuare asupra femeilor și copiilor. Israelul vrea ca toate femeile și copiii ostatici să fie scoși din Gaza și, în schimb, este pregătit să predea un număr mai mare de femei și copii palestinieni pe care îi ține în închisorile sale.

Care sunt cele mai recente evoluții în conflictul dintre Israel și Hamas:

Israelul a publicat o înregistrare video cu un tunel sub Al-Shifa: După ce a intrat în spital, Israelul se află sub o presiune semnificativă pentru a dovedi afirmația de lungă durată conform căreia Hamas a folosit Al-Shifa în scopuri de luptă. Armata israeliană a difuzat o înregistrare video din interiorul unui puț de tunel recent expus la complexul spitalului Al-Shifa din Gaza, care arată un tunel subteran care se extinde în jos. Înregistrarea video de la o cameră coborâtă de către IDF în puț arată un set de scări în spirală și o ușă metalică închisă cu ceea ce pare a fi o mică fereastră de vizionare. Armata israeliană spune că nu a deschis încă ușa, deoarece se teme că aceasta ar putea fi o capcană.

Descoperirea ar putea oferi cea mai convingătoare dovadă a unei posibile rețele de tuneluri, dar nu stabilește fără dubii că sub unitatea medicală se află un centru de comandă al Hamas.

Casa Albă investighează explozia de la școala ONU: Washingtonul a confirmat că strânge informații despre loviturile asupra unei școli administrate de ONU care a fost folosită ca adăpost pentru civili în Gaza, a confirmat consilierul adjunct pentru securitate națională. Numărul exact al morților nu este cunoscut, dar o înregistrare video de la școala al-Fakhoura din Jabalya arată mai multe corpuri însângerate. Printre morți se numără multe femei și copii.

Treizeci și unu de nou-născuți au fost evacuați de la spitalul Al-Shifa din nordul Fâșiei Gaza, alături de șase lucrători din domeniul sănătății și 10 membri ai familiilor personalului, a confirmat duminică directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bebelușii sunt acum îngrijiți la maternitatea Al-Helal Al-Emirati din Rafah.

Rebelii yemeniți au deturnat o navă de marfă: Israelul afirmă că o navă de marfă cu 25 de membri ai echipajului a fost deturnată duminică în Marea Roșie. Presupusa capturare a navei de către Houthi vine după ce, duminică, un purtător de cuvânt al forțelor Houthi a amenințat că va viza navele care trec prin Marea Roșie și care sunt operate sau deținute de companii israeliene, invocând o „responsabilitate religioasă, națională și morală”, având în vedere operațiunea militară a Israelului în Gaza. Grupul se numără printre numeroasele grupări proxie susținute de Iran.