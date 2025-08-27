Negociatorii ruşi şi ucraineni „sunt în contact” dar nu există o dată a unor eventuale negocieri, anunţă Kremlinul / Orice summit Putin-Zelenski trebuie să fie „bine pregătit”, declară Peskov, sugerând că o astfel de reuniune nu se află pe ordinea de zi a Moscovei

Kremlinul apreciază miercuri că orice întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski – cerută de Kiev şi Statele Unite – trebuie să fie ”bine pregătită”, sugerând astfel că un astfel de summit nu se află pe ordinea de zi a Moscovei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Şefii grupurilor de negociere sunt în contact”, a declarat într-un briefing zilnic un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Însă el a adăugat că nu este în măsură să anunţe o dată a unor viitoare negocieri între Rusia şi Ucraina.

”Orice alt contact la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel rebuie să fie bine pregătit, pentru a da roade”, a adăugat el, referindu0se la un summit Putin-Zelenski.

Rusia se opune unei eventuale trupe europene în Ucraina, în cazul unui eventual acord de pace între Moscova şi Kiev, a anunţat el, în timp ce Kievul lucrează la eventuale garanţii de securitate cu aliaţii săi din Occident.

”Nu există o armată europeană, există doar armate ale unor ţări specifice, care sunt, majoritatea, membre NATO”, a subliniat Peskov.

TREI MORŢI ÎN ATACURI RUSE

Cel puţin trei persoane au fost ucise în atacuri ruseştri în sudul Ucrainei, au anunţat oficiali din regiunea Herson.

Atacuri nocturne au avariat infrastructuri energetice în Ucraina.

Doi angajaţi ai unei ferme de la Novovoronţovka, un sat în regiunea Herson, au fost uciţi într-un tir rus de artilerie, a anunţat guvernatorul regiunii Oleksandr Prohudin.

Novovoronţovka se află pe malul fluviului Nipru, care trasează linia frontului în această parte a Ucrainei.

O persoană a fost ucisă, iar altele au fost rănite la Herson, capitala omonimă a regiunii, în alte atacuri ruse, în noaptea de marţi spre miercuri, a anunat procuratura locală.

Oraşul Herson a fost ocupat de către armata rusă ătimp de mai multe luni în primul an de război, în 2022, şi a fost eliberat de către forţe ucrainene într-o contraofensivă.

El se află tot pe malul Niprului şi este bombardat constant de către ruşi, de pe celălalt mal al fluviului.

Ministerul ucrainean al Energiei a anunţat că ”infrastructuri energetice şi de transport de gaze naturale” au fost atinse în alte atacuri, în şase regiuni ucrainene.

Un atac cu dronă a avariat o infrastructură, la Sumî, un oraş important situat în nord-estul ţării, provocând întreruperi importante de curent, potrivit ministerului.

Alt atac a provocat ”pagube semnificative” unor instalaţii de transport de gaze naturale în regiunea Poltava (centru-est), potrivit ministerului.