Neculai Constantin Munteanu, vocea emblematică a postului Radio Europa Liberă în timpul Revoluției din 1989, la Timișoara: „În România de azi avem un deficit de democrație”

Neculai Constantin Munteanu, disident anticomunist și una dintre cele mai cunoscute voci ale postului Radio Europa Liberă începând cu anul 1980, a fost invitat la Timișoara, în cadrul unuia dintre evenimentele de comemorare a 35 de ani de la Revoluția anticomunistă.

El a participat la o dezbatere organizată în cadrul expoziției „35”, desfășurată la Garnizoană. Evenimentul, coordonat de Cătălin Regea și artistul plastic Florin Adrian Pop, a inclus și fotografii realizate de Regea în decembrie 1989.

„Progresele pe care le-a făcut România în acești 35 de ani sunt uriașe, dar, în același timp, trăim și un moment în care avem ceea ce se cheamă un deficit de democrație. Aici mă refer la ce a făcut Curtea Constituțională cu alegerile prezidențiale. Este un exemplu că scopul nu scuză întotdeauna mijloacele. Ce se va întâmpla mai departe depinde de modul în care gestionăm acest deficit democratic, pentru că probele prezentate în sprijinul CCR sunt subțiri și nici măcar nu pot fi considerate foarte democratice. Practic, s-a suspendat un pic democrația. Sunt subțiri și în ceea ce privește participarea TikTok-ului la acestă enormă mistificare”, a declarat Munteanu.

Fostul om de radio consideră că situația din România în contextul ultimelor alegeri prezidențiale este fără precedent într-o țară occidentală.

„În Occident, democrațiile sunt consolidate, având în spate 60 de ani de evoluție de la cel de-Al Doilea Război Mondial. Noi, în schimb, suntem o democrație foarte tânără”, a mai adăugat el.

Cum a relatat Radio Europa Liberă evenimentele din 1989

În decembrie 1989, românii au aflat prin vocea lui Neculai Constantin Munteanu, la Radio Europa Liberă, despre ceea ce se întâmpla la Timișoara.

„Noi am aflat aproape în timp real ce se întâmplă. În 17 decembrie aveam deja primele informații și am transmis știrea că la Timișoara se petrece ceva important. Marile agenții de presă încă nu ajunseseră acolo, iar singurele informații disponibile veneau prin Tanjug de la presa iugoslavă, și MTI, agenția maghiară. Pe 18 decembrie am primit primul telefon – o mărturie a unui șvab care nu vorbea prea bine românește, dar fusese prezent la evenimentele din 16 decembrie. Apoi am primit o înregistrare de 50 de secunde, cu sunete de pe stradă și împușcături. Acea transmisie a fost un catalizator pentru mulți oameni din țară, care și-au dat seama de gravitatea situației din Timișoara. A fost o lovitură radiofonică extraordinară”, a povestit Munteanu.

El a rememorat și momentele tensionate din acea perioadă: „La sfârșitul anului 1989, ajunsesem la o stare de exasperare. Toți conducătorii comuniști din alte țări cădeau ca niște popice, doar al nostru rămânea în picioare, extrem de dur cu supușii lui. Când Ceaușescu a plecat în Iran, pe 18 decembrie, am crezut că pleacă fiindcă are totul sub control. Ne-am înșelat. Absența lui s-a dovedit fatală”.

Cariera și viața după Revoluție

Neculai Constantin Munteanu a părăsit România în 1977, devenind cunoscut pentru emisiunile sale transmise la Radio Europa Liberă, în special „Actualitatea românească”, în care condamna regimul lui Nicolae Ceaușescu. Acestea au fost ascultate și apreciate de milioane de români în anii 1980.

După revenirea în țară, a preluat conducerea Radio Total – o experiență pe care o consideră un eșec –, a fost membru în Consiliul Director al TVR și a scris mai multe memorii, dintre care se remarcă „Ultimii șapte ani de-acasă. Un ziarist în dosarele Securității”.

„Acum sunt un pensionar blând. Sunt pe Facebook, unde continui să combat, ca în vremurile de atunci. Critic în stânga și-n dreapta, iar în rest citesc și aștept sfârșitul lumii”, a concluzionat Munteanu.