NATO ia în calcul un răspuns militar mai puternic la provocările rusești

Aliații NATO analizează opțiuni pentru un răspuns mai hotărât la acțiunile din ce în ce mai provocatoare ale Rusiei, inclusiv măsuri militare, după cum relatează Financial Times în data 9 octombrie, citat de Rador.

Discuțiile au loc pe fondul unei creșteri a numărului de apariții de drone în țările europene, ceea ce stârnește temeri privind implicarea Rusiei în războiul hibrid și o îngrijorare reînnoită cu privire la securitatea alianței.

Potrivit a patru oficiali NATO la curent cu discuțiile, citați de FT, obiectivul este de a crește costul operațiunilor Moscovei în zona gri și de a consolida descurajarea după seria de incursiuni ale unor drone și aeronave rusești.

Printre măsurile luate în considerare se numără desfășurarea de drone înarmate de-a lungul frontierei rusești și relaxarea regulilor de intervenție pentru a permite piloților NATO să deschidă focul asupra aeronavelor rusești care încalcă spațiul aerian aliat.

Oficialii au declarat că discuțiile au fost inițiate de țările învecinate cu Rusia și sunt susținute de Franța și Regatul Unit.

Propunerile includ înarmarea dronelor spion care în prezent operează doar cu rol de colectare de informații și relaxarea regulilor de intervenție pentru piloții care patrulează pe flancul estic. O altă măsură aflată în curs de examinare implică desfășurarea de exerciții militare NATO direct de-a lungul granițelor Rusiei.

Dezbaterea vine în urma unei serii de incidente în spațiul aerian, inclusiv două perturbări consecutive pe Aeroportul Internațional München pe 3 octombrie. Incidente similare au închis temporar Aeroportul Oslo din Norvegia și Aeroportul Copenhaga din Danemarca în ultimele săptămâni.

În septembrie, forțele poloneze au doborât mai multe drone rusești care au intrat pe teritoriul polonez. Câteva zile mai târziu, o dronă rusească a încălcat spațiul aerian românesc, deși Bucureștiul a ales să nu intervină.

Trei avioane de vânătoare MiG-31 rusești au intrat, de asemenea, în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei timp de 12 minute pe 19 septembrie, determinând țara baltică să solicite consultări în temeiul Articolului 4 al NATO.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat anterior că Rusia încearcă să provoace o reacție exagerată din partea NATO.

„Exact asta își dorește Rusia de la noi – să reacționăm exagerat și apoi să pretindă că NATO a început războiul cu Rusia. Nu puteți cădea în această capcană”, a declarat Pevkur pentru Kyiv Independent.

Alianța și-a consolidat apărarea prin misiunea Santinela Estică, în contextul provocărilor tot mai numeroase.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 28 septembrie că rapoartele serviciilor secrete ucrainene indică faptul că așa-numita „flotă din umbră” de petroliere a Rusiei este folosită pentru a „lansa și controla” drone deasupra orașelor europene.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat pe 5 octombrie că are convingerea că Rusia este responsabilă pentru multe dintre dronele neidentificate observate deasupra teritoriului german, reflectând îngrijorările împărtășite de aliații NATO.

