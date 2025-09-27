Musk, Bannon și Thiel sunt menționați în noile documente ale anchetei privind cazul Epstein, dezvăluite de Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA

Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA continuă să dezvăluie materiale din cadrul anchetei în curs privind cazul Jeffrey Epstein, informează Politico. Noile dosare predate anchetatorilor din Congres sugerează că infractorul sexual Jeffrey Epstein, condamnat în ultimii ani ai vieții sale, a avut legături cu fostul consilier al președintelui Donald Trump, Elon Musk.

Documentele, care au fost predate Comisiei pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților și publicate vineri de democrații din comisie, vin ca răspuns la ancheta comisiei în cazul Epstein. În ceea ce pare a fi o copie a itinerariului lui Epstein, Musk avea o călătorie provizorie pe insula lui Epstein pe 6 decembrie 2014. O notă atașată la acel plan spune: „mai este valabilă?”. La acea vreme, Epstein deținea o insulă privată în Insulele Virgine Americane.

O fișă de program menționează un prânz planificat cu miliardarul din domeniul tehnologiei Peter Thiel pe 27 noiembrie 2017 și un mic dejun cu strategul politic conservator Steve Bannon pe 16 februarie 2019 – cu doar câteva luni înainte ca Epstein să fie acuzat de trafic sexual cu minori. Bannon a fost strategul șef al lui Trump, iar Thiel este un important donator republican.

Aceste noi documente sunt importante deoarece sugerează că toți cei trei oameni puternici au avut o relație cu Epstein după controversatul acord de recunoaștere a vinovăției care l-a obligat să se înregistreze ca agresor sexual. Mulți oameni au susținut că acordul, semnat în 2007, i-a permis lui Epstein să continue să abuzeze de tinere timp de ani de zile înainte de arestarea sa din 2019.

„Ar trebui să fie clar pentru fiecare american că Jeffrey Epstein era prieten cu unii dintre cei mai puternici și mai bogați oameni din lume”, a declarat Sara Guerrero, purtătoare de cuvânt a Oversight Democrats, într-o declarație. „Fiecare document nou produs oferă informații noi în timp ce lucrăm pentru a face dreptate supraviețuitorilor și victimelor.”

Musk, Bannon și un reprezentant al fundației Thiel nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Un purtător de cuvânt al Partidului Republican din cadrul comisiei de supraveghere a criticat decizia democraților de a divulga informații în mod unilateral. „Este regretabil că democrații continuă să selecteze în mod arbitrar documente și să politizeze această anchetă”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Ei ascund în mod intenționat documente care conțin numele unor oficiali democrați, iar informațiile pe care le-au făcut publice astăzi sunt vechi.”

Menționarea lui Elon Musk este semnificativă și pentru că anterior el se despărțise de președintele Donald Trump, insistând pentru divulgarea de informații suplimentare în cazul Epstein.

În mijlocul conflictului său cu Trump de la începutul acestui an, Musk a acuzat administrația că nu a făcut publice materialele din cazul Epstein deoarece dosarele îl menționau pe Trump. Într-o postare separată pe X, Musk a întrebat: „Cum se poate aștepta ca oamenii să aibă încredere în Trump dacă acesta nu face publice dosarele Epstein?”

De asemenea, potrivit dosarelor recent publicate, fondatorul Microsoft, Bill Gates, a avut o întâlnire informală la micul dejun în 2014 cu Epstein.

Un registru al lui Epstein, publicat vineri de Oversight Democrats, enumeră masajele pentru prințul Andrew, în timp ce ceea ce pare a fi o înregistrare a unui zbor din 2000 detaliază o călătorie cu Epstein, complicea sa Ghislaine Maxwell, prințul Andrew și alții, de la Teterboro, New Jersey, la West Palm Beach, Florida.

Relațiile lui Epstein cu Gates și prințul Andrew au fost analizate în detaliu.

Materialele predate de moștenitorii lui Epstein includ înregistrări ale mesajelor telefonice, care fuseseră deja prezentate în cadrul unui litigiu anterior; înregistrări ale zborurilor și manifeste de zbor din perioada 1990-2019; și registre care detaliază tranzacțiile în numerar și programele lui Epstein și ale afacerilor sale, din perioada 2010-2019.