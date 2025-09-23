Moştenirea creațiilor Armani, într-o retrospectiva la un muzeu din Milano / Vor fi prezentate peste 100 de creaţii vestimentare

O retrospectivă care celebrează activitatea de o jumătate de secol a lui Giorgio Armani va debuta miercuri la un muzeu din Milano, prezentând peste 100 de creaţii vestimentare, inclusiv rochii şi costume rare care au definit eleganţa discretă a legendarului designer italian, informează Reuters, transmite Agerpres.

Armani, cunoscut în lumea modei drept „Regele Giorgio”, a murit la începutul acestei luni, la vârsta de 91 de ani, în Milano, un oraş cu care avea o legătură personală şi profesională profundă.

Expoziţia, care se deschide în timpul Săptămânii Modei de la Milano şi se desfăşoară până în ianuarie 2026, a fost organizată cu contribuţia directă a lui Giorgio Armani şi coincide cu cea de-a 50-a aniversare a acestei case de modă.

Ultima colecţie creată de Armani va fi prezentată pe podiumul de defilare

Vernisajul de miercuri dă tonul unei săptămâni care îmbină doliul cu sărbătoarea, culminând cu o prezentare de modă dedicată colecţiei de primăvară a casei Armani, duminică seară, la muzeul de artă Brera, unde are loc şi expoziţia.

Articolele vestimentare prezentate în expoziţie, printre care se numără rochii albastre şi roşii spectaculoase, sunt expuse printre capodopere ale artei italiene din Evul Mediu până în secolul al XIX-lea.

„Rigurozitatea estetică a lui Armani este şi o rigurozitate etică, la fel ca cea a marilor creatori din trecut”, a declarat directorul muzeului, Angelo Crespi .

Retrospectiva marchează sfârşitul unei ere şi începutul unui nou capitol pentru legendarul brand italian.

Armani şi-a apărat cu înverşunare independenţa pe tot parcursul carierei sale, rezistând încercărilor unor grupuri de a-i cumpăra casa de modă, precum şi listării la bursă. În testamentul său, însă, le-a dat instrucţiuni moştenitorilor să vândă compania în două etape, numind conglomeratul francez de lux LVMH, gigantul din domeniul produselor de înfrumuseţare L’Oréal şi gigantul din domeniul ochelarilor EssilorLuxottica drept posibili cumpărători.

Până atunci, afacerea rămâne în mâinile celor mai apropiaţi membri ai familiei şi confidenţi ai lui Armani, inclusiv colaboratorul său de lungă durată Pantaleo Dell’Orco, care va supraveghea tranziţia alături de o fundaţie creată de designerul italian.

Săptămâna Modei de la Milano a debutat marţi cu un eveniment al casei Gucci şi se va desfăşura până pe 29 septembrie. Prada, Dolce & Gabbana şi Fendi se numără printre brandurile care îşi vor prezenta noile colecţii în cadrul acestui eveniment.