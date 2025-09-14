Moşteanu, despre drona rusească care nu a fost doborâtă: Va trebui să ne obişnuim cu astfel de incidente / Trebuie să descurajăm astfel de provocări şi asta putem face doar fiind bine coordonaţi cu aliaţii şi bine echipaţi

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că românii trebuie să se obişnuiască „cu incidente” de genul celui de sămbătă, din judeţul Tulcea, când o dronă a Federaţiei Ruse a intrat în spaţiul aerian naţional, dar a adăugat că trebuie descurajate „astfel de provocări” şi acest lucru poate fi făcut doar „fiind bine coordonaţi cu aliaţii” şi „bine echipaţi”, transmite News.ro.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, duminică, la Digi 24, dacă se aşteaptă ca incidente de genul celui cu drona intrată pe teritoriul României să crească în perioada următoare.

”Ne place sau nu ne place, cred că va trebui să ne obişnuim cu ele şi vom ajunge la un moment dat să vedem şi pacea între Ucraina şi Rusia, însă şi după această pace vom vedea provocări la Marea Neagră multă vreme de acum încolo. O evaluare a mea în momentul ăsta cu toate datele pe care le am e că va trebui să ne obişnuim, pe de-o parte, pe de alta parte să descurajăm astfel de provocări şi asta putem face doar fiind bine coordonaţi cu aliaţii şi fiind bine echipaţi şi înzestraţi în continuare”, a declarat ministrul Apărării.

El a mai spus că există posibilitatea construirii de drone ucrainene în România.

”Am fost acum două, trei săptămâni în Ucraina şi am avut discuţii acolo. Am vizitat trei fabrici de drone. Am avut discuţii cu ministrul Apărării şi am arătat disponibilitatea noastră de a construi drone ucrainene în România. Acest gen de proiect este eligibil pe SAFE. În perioada următoare, e posibil chiar mâine sau în următoarele zile să avem prima videoconferenţă de follow-up cu ucrainenii pentru a începe să ducem înainte această procedură, trebuie să ne mişcăm foarte repede până la anul în mai să închidem un contract pentru producţia de astfel de drone”, a precizat ministrul Apărării.