Mossad ar fi refuzat să efectueze o operațiune terestră pentru a ucide liderii Hamas din Qatar. În schimb, atacul a fost unul aerian al Forțelor Armate Israeliene

Au apărut relatări privind disensiuni pe scară largă în rândul liderilor de securitate de vârf înaintea operațiunii, care, potrivit Wall Street Journal, implica lansarea de rachete balistice aeriene asupra Doha din Marea Roșie, scrie Times of Israel.

Agenția de spionaj extern Mossad a refuzat să efectueze o operațiune terestră planificată pentru a ucide liderii Hamas din Doha, temându-se că o astfel de operațiune ar compromite negocierile privind încetarea focului în Gaza și ar afecta relațiile agenției cu Qatar, un mediator cheie în Orientul Mijlociu, a relatat vineri Washington Post.

În schimb, Israelul a fost nevoit să efectueze lovituri aeriene, despre care instituțiile de securitate israeliene consideră din ce în ce mai mult că nu au reușit să ucidă niciunul dintre liderii Hamas care se aflau la locul atacului de marți din Doha.

Această evaluare a fost întărită vineri, când Hamas a anunțat că liderul său din Qatar, Khalil al-Hayya, a oficiat ritualurile funerare pentru fiul său „martirizat” Hammam, infirmând efectiv zvonurile inițiale potrivit cărora șeful grupării teroriste ar fi fost ucis în atac.

Pe fondul repercusiunilor atacului aparent eșuat, au început să apară relatări privind o opoziție semnificativă față de plan, atât în ceea ce privește modul în care a fost executat, cât și momentul ales, în contextul negocierilor în curs privind eliberarea ostaticilor.

Un înalt oficial cu cunoștințe despre negocierile privind acordul de eliberare a ostaticilor și încetarea focului a declarat pentru Channel 12 că majoritatea instituțiilor de apărare au recomandat amânarea atacului.

„Poziția era clară – există un acord pentru returnarea ostaticilor, iar negocierile ar trebui epuizate. Toată lumea a înțeles consecințele pentru ostatici și că o operațiune de acest gen în momentul actual ar putea afecta această posibilitate”, a spus oficialul citat de Times of Israel.

Canalul 12 TV a relatat că planul a fost contestat de șeful de stat major al IDF, Eyal Zamir, șeful Mossad, David Barnea, și consilierul pentru securitate națională, Tzachi Hanegbi.

Postul de televiziune a afirmat că premierul Benjamin Netanyahu, ministrul apărării Israel Katz, șeful interimar al Shin Bet (serviciul intern de securitate), cunoscut sub numele de „Mem”, și ministrul afacerilor strategice, Ron Dermer, erau în favoarea atacului.

Nitzan Alon, care conduce negocierile privind ostaticii, nu ar fi fost invitat la discuția privind operațiunea, înalții oficiali presupunând că acesta s-ar opune oricărei acțiuni care ar putea pune în pericol ostaticii.

Agenția de spionaj Mossad a refuzat chiar să efectueze o operațiune terestră pe care o elaborase în ultimele săptămâni pentru a asasina liderii Hamas, forțând adoptarea unui atac aerian, au declarat vineri pentru The Washington Post doi israelieni familiarizați cu această chestiune.

Șeful Mossadului, Barnea, s-a opus uciderii liderilor din Qatar din cauza relației agenției de spionaj cu Doha, precum și a rolului său de mediator în negocierile cu Hamas, au spus sursele.

Anunțul Israelului privind atacul a precizat că acesta a fost efectuat de Forțele Aeriene, în colaborare cu serviciul de securitate Shin Bet. Operațiunea a fost chiar monitorizată de la un centru de comandă Shin Bet.

Shin Bet se ocupă în mod normal de securitatea internă, în timp ce Mossadul se ocupă de operațiunile din străinătate.

Raportul Washington Post a menționat că Mossadul a fost cel care l-a ucis pe liderul Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran anul trecut. Agenția a fost, de asemenea, puternic implicată în atacul surpriză al Israelului asupra Iranului la începutul acestui an și a condus celebra operațiune de detonare a pagere-lor a mii de agenți Hezbollah.

„De data aceasta, Mossad nu a fost dispus să o facă pe teren”, a declarat unul dintre israelieni, citat de Washington Post, adăugând că agenția considera Qatarul un intermediar important în negocierile cu Hamas.

Un alt israelian familiarizat cu disensiunile din cadrul Mossadului a pus la îndoială momentul ales de Netanyahu. „Îi putem prinde peste un an, doi sau patru ani, iar Mossadul știe cum să o facă”, a spus el, referindu-se la posibilitatea asasinării secrete a liderilor Hamas oriunde în lume. „De ce să o facem acum?”

Washington Post a afirmat că Mossadul nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Biroul premierului Netanyahu, care supraveghează Mossadul, nu a răspuns la solicitările de comentarii.

O relatare separată publicată vineri de Wall Street Journal a dezvăluit noi detalii operaționale despre atac, care s-a bazat pe rachete balistice lansate din aer deasupra Mării Roșii.

Ziarul, care a citat interviuri cu înalți oficiali americani informați despre operațiune, a afirmat că atacul a fost conceput pentru a evita intrarea avioanelor de vânătoare israeliene în spațiul aerian saudit și pentru a fi efectuat rapid, astfel încât administrația Trump să aibă mai puțin timp să obiecteze.

Potrivit relatării, opt avioane F-15 și patru avioane F-35 au participat la operațiune, zburând spre sud din Israel peste Marea Roșie înainte de a lansa rachete balistice către Qatar din partea opusă a Peninsulei Arabice.

Se pare că Israelul nu a informat SUA decât cu câteva minute înainte de lansarea atacului și nu a furnizat detalii precise despre țintă, pe care SUA a reușit să o identifice ca fiind capitala Qatarului folosind senzori spațiali care au detectat semnăturile termice ale rachetelor. În momentul în care SUA a alertat Qatarul, rachetele loviseră deja cu 10 minute înainte.

„Anunțul a fost făcut atât de aproape de lansarea efectivă a rachetelor, încât nu a existat nicio posibilitate de a anula sau opri ordinul”, a declarat un înalt oficial american din domeniul apărării, descriind operațiunea ca fiind „absolut inimaginabilă”.

Niciunul dintre liderii de vârf nu a fost ucis

Deoarece instituțiile de securitate israeliene sunt din ce în ce mai convinse că niciunul dintre liderii Hamas nu a fost ucis în atac, au început să verifice dacă liderii grupării teroriste se aflau chiar în clădirea care a fost ținta atacului, a relatat Canalul 12 vineri seara.

Cealaltă posibilitate care este încă examinată este că liderii Hamas se aflau într-o altă parte a clădirii decât secțiunea care a fost lovită direct, se arată în relatare.

Relatarea menționează că Israelul, temându-se de o reacție și mai puternică din partea Qatarului în cazul în care ar fi existat victime locale semnificative, a folosit probabil muniții foarte precise care au vizat camere specifice din clădire și nu muniții cu focoase mai mari care ar fi putut asigura distrugerea tuturor celor din clădire, așa cum Israelul a făcut în Gaza și Liban.

Autoritățile de securitate cred că unul sau doi lideri Hamas ar fi putut fi răniți – printre aceștia posibil și al-Hayya, ceea ce ar putea explica decizia Hamas de a nu publica o fotografie cu acesta în declarația prin care anunța că este încă în viață.

O sursă palestiniană apropiată Hamas, citată de postul public de televiziune Kan, a declarat că al-Hayya și alte câteva personalități importante au fost aparent rănite în atac, dar nu ucise. Sursa, care a „primit indicii” de la Hamas că al-Hayya și ceilalți au fost răniți, a spus că gruparea teroristă nu a dat detalii despre natura sau gravitatea rănilor sale.

Canalul 12 a relatat că un alt scenariu verificat este dacă liderii Hamas au reușit să fie avertizați în ultimul moment, ceea ce le-a permis să scape din timp, deși asta ar însemna că oficiali de rang înalt precum Hayya nu și-au alertat fiul ucis.

O sursă din Hamas a declarat vineri pentru rețeaua de televiziune Al Araby că gruparea teroristă nu a primit niciun avertisment prealabil din partea unei surse externe cu privire la atac și că supraviețuirea conducerii Hamas a fost rezultatul măsurilor de securitate luate de gruparea teroristă și de Qatar.

O sursă din domeniul apărării citată de Canalul 12 a încercat să prezinte o imagine mai pozitivă, afirmând că atacul „și-a atins scopul”, chiar dacă aparent nu a reușit să ucidă niciuna dintre țintele vizate.

„În interiorul Hamas, se aud voci care spun că Israelul este un dușman imprevizibil, iar acest lucru îi sperie. Când văd ce s-a întâmplat în Qatar, se tem de ce s-ar putea întâmpla în Gaza”, a spus sursa.

Hammam și celelalte victime recunoscute au fost înmormântate joi

Hamas a declarat că al-Hayya a putut organiza o ceremonie pentru fiul său datorită „măsurilor speciale de securitate” din Qatar. Nu a fost clar imediat dacă al-Hayya a participat la ceremonia principală sau la una privată separată.

Hamas nu a publicat nicio fotografie care să confirme prezența lui al-Hayya, iar niciunul dintre liderii de vârf care se crede că au fost prezenți la locul atacului nu a fost văzut în public de la atac, deoarece Hamas și Qatar au încercat să mențină un vid informațional de atunci.

Al-Hayya a condus echipa de negociere a Hamas pentru eliberarea ostaticilor.

Atacul pe teritoriul Qatarului a stârnit o reacție diplomatică violentă împotriva Israelului, chiar și președintele american Donald Trump declarându-se nemulțumit de Netanyahu.

Politico a relatat joi că administrația Trump este din ce în ce mai frustrată de premierul Netanyahu, după ce Israelul a încercat să elimine liderii Hamas din Qatar, în timp ce aceștia se aflau, se pare, într-o reuniune pentru a discuta cadrul propus de SUA pentru un acord de eliberare a ostaticilor la începutul săptămânii.

Trump însuși a declarat marți că era „foarte nemulțumit de toate aspectele [atacului]. Trebuie să recuperăm ostaticii, dar sunt foarte nemulțumit de modul în care s-a desfășurat totul”.

Hamas a identificat victimele ca fiind Jihad Labad, șeful biroului înaltului oficial Hamas Khalil al-Hayya; fiul lui al-Hayya; și alte trei persoane descrise ca „asociați” – fie consilieri, fie gărzi de corp: Abdallah Abd al-Wahid, Muamen Hassouna și Ahmad Abd al-Malek. În plus, a fost ucis și un ofițer de securitate din Qatar, caporalul Badr Saad Mohammed al-Humaidi al-Dosari.

Doha va găzdui duminică și luni un summit arab-islamic de urgență pentru a discuta despre atacul israelian, a relatat joi agenția de știri de stat din Qatar.