Netanyahu renunță la discutarea anexării Cisiordaniei de către statul Israel (Jerusalem Post)

Problema aplicării suveranității israeliene asupra Cisiordaniei a fost eliminată de pe ordinea de zi a discuției care va avea loc joi, convocată de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, după ce Emiratele Arabe Unite (EAU) au calificat această măsură drept „linie roșie”, au declarat surse israeliene pentru The Jerusalem Post.

Discuția de joi se va concentra pe situația securității în Cisiordania, în contextul viitoarei Adunări Generale a ONU, unde mai multe țări au anunțat că vor recunoaște statalitatea palestiniană.

Conducerea apărării israeliene va avertiza miniștrii în cadrul reuniunii că „Cisiordania ar putea izbucni instantaneu”, au declarat surse pentru The Post.

Forțele Armate Israeliene (IDF) și conducerea apărării atribuie avertismentul său situației economice grave din Cisiordania, care se află la un nivel scăzut, precum și incertitudinii politice din regiune.

În același timp, oficialii din domeniul apărării vor discuta și despre scăderea nivelului terorismului, în parte datorită operațiunilor în curs și prezenței IDF în taberele de refugiați din nordul Cisiordaniei.

Ca răspuns la intenția anunțară de anexare a Cisiordaniei, Emiratele Arabe Unite au declarat că orice anexare a Cisiordaniei ar constitui o linie roșie pentru EAU, care ar submina grav spiritul Acordurilor Abraham, care au normalizat relațiile dintre cele două țări.

Oficialii de la Abu Dhabi au avertizat, de asemenea, înalții oficiali ai administrației Trump împotriva mișcărilor israeliene de a aplica suveranitatea asupra unor părți din Cisiordania, a declarat pentru Jerusalem Post o persoană informată despre această chestiune.

„Acest lucru ar distruge Acordurile Abraham”, a declarat un oficial UAE. „Nu permiteți Israelului să anexeze părți din Cisiordania.”

Acordurile Abraham, care reprezintă acordul dintre Emiratele Arabe Unite și Israel, au fost semnate cu condiția ca Israelul să renunțe la aplicarea suveranității asupra Cisiordaniei în schimbul normalizării, au declarat oficialii UAE. Prin acordurile Abraham din 2020 Israelul și-a normalizat relațiile și cu Bahrain și Maroc, ceea ce a dus și la intensificarea contactelor neoficiale cu Arabia Saudită.