G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Moldova și România – ținta propagandei ruse în Grecia

grecia, atena, harta, marea mediterana, egee, ionica
Sursa foto: ID 284293745 © Libin Jose | Dreamstime.com

Moldova și România – ținta propagandei ruse în Grecia

Analize14 Aug 0 comentarii

Mai multe publicații online din Grecia sunt cutii de rezonanță pentru propaganda rusă, după cum arată mai multe articole apărute în ultimele zile. Dezinformarea din aceste zile se bazează pe un acord de cooperare dintre România, Moldova și Ucraina.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Transformarea oficială a Moldovei într-o bază NATO, militarizarea regiunii și pregătirea pentru escaladarea din Transnistria”, titrează una dintre publicații, care pleacă de la un simplu acord de cooperare între cele trei țări și, fără nici un argument, ajunge la concluzia falsă că ar fi vorba despre o amenințare NATO la adresa Rusiei.

Acesta este narativul oficial al Kremlinului pe care s-a bazat invadarea ilegală a Ucrainei.

O altă publicație pro-rusă susține, tot fără argumente, că Republica Moldova ar urma să capituleze în fața NATO și să devină o amenințare pentru Rusia.

De remarcat că Republica Moldova este un stat neutru, potrivit Constituției. Armata țării este minusculă în comparație cu armata Rusiei. Mai mult, Rusia staționează ilegal trupe și muniții pe teritoriul Moldovei, în regiunea separatistă Transnistria.

Grecia, la fel ca alte state europene, e ținta unei campanii susținute a Rusiei de manipulare și propagandă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.