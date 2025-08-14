Moldova și România – ținta propagandei ruse în Grecia

Mai multe publicații online din Grecia sunt cutii de rezonanță pentru propaganda rusă, după cum arată mai multe articole apărute în ultimele zile. Dezinformarea din aceste zile se bazează pe un acord de cooperare dintre România, Moldova și Ucraina.

”Transformarea oficială a Moldovei într-o bază NATO, militarizarea regiunii și pregătirea pentru escaladarea din Transnistria”, titrează una dintre publicații, care pleacă de la un simplu acord de cooperare între cele trei țări și, fără nici un argument, ajunge la concluzia falsă că ar fi vorba despre o amenințare NATO la adresa Rusiei.

Acesta este narativul oficial al Kremlinului pe care s-a bazat invadarea ilegală a Ucrainei.

O altă publicație pro-rusă susține, tot fără argumente, că Republica Moldova ar urma să capituleze în fața NATO și să devină o amenințare pentru Rusia.

De remarcat că Republica Moldova este un stat neutru, potrivit Constituției. Armata țării este minusculă în comparație cu armata Rusiei. Mai mult, Rusia staționează ilegal trupe și muniții pe teritoriul Moldovei, în regiunea separatistă Transnistria.

Grecia, la fel ca alte state europene, e ținta unei campanii susținute a Rusiei de manipulare și propagandă.