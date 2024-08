Mircea Geoană, numărul doi în NATO, la aniversarea lui Marius Tucă, gazda unor emisiuni frecvente cu propagandiști ai narativului rusesc și care atacă NATO

Mircea Geoană, numărul doi în NATO, a participat recent la aniversarea jurnalistului Marius Tucă, un fost moderator TV, în prezent în online, care are frecvent invitați cu discurs anti-NATO, anti-Occident și pro-Rusia. Secretarul general adjunct al NATO, însoțit de soția sa, a fost prezent alături de lideri PSD la ziua de naștere a jurnalistului care la rândul lui alimentează un discurs anti-occidental în discuțiile cu invitați cum ar fi Dan Dungaciu, H.D. Hartmann sau Ion Cristoiu, trei prezențe de casă în ”emisiunile” găzduite de publicația Gândul.ro.

H.D. Hartmann, care se recomandă ”analist politic” și ”jurnalist”, l-a atacat chiar pe șeful lui Geoană, Jens Stoltenberg, într-o emisiune a lui Tucă din 23 februarie 2024, atunci când Stoltenberg a anunțat că Ucraina va avea permisiunea să folosească avioane de luptă F-16 pentru a ataca ținte militare din Rusia și că va rămâne la decizia fiecărui stat dacă va trimite sau nu avioanele în Ucraina (min. 10:22). Hartmann a numit ”Europa Liberă” ca fiind ”oficina de propagandă a Statelor Unite”. De menționat că Hartmann nu este contrazis de Tucă pe parcursul declarațiilor anti-NATO, anti-UE, anti-SUA sau anti-Geoană, ci discuția este alimentată de moderator care îl apreciază pentru cum ”punctează” lucrurile în discuție și îi spune că ”va primi o altă invitație în emisiune”:

”Asta înseamnă război mondial (…) Cred în această aberație, niciun stat nu își va da F-16-le fiindcă, hai să fim foarte clari: Știi câtă pâine s-a luat de la gura popoarelor respective ca statele respective să-și cumpere F-16, că ele costă. Americanii nu le dau pe o mămăligă și nici pe o țuică de Maramureș. Că uneori merg ca o țuică de Maramureș și atât, s-a terminat, că uneori dau rateuri celebre, asta e cu totul altceva (…) Domnii din Ucraina vor visa mult și bine, piloții, să conducă un F-16 (…) Înseamnă război mondial, înseamnă distrugerea NATO (…) Stoltenberg a reușit să transforme propaganda anti-rusă într-o rusofobie (…) Dacă dai voie să atace ținte din interiorul Rusiei creezi o problemă fundamentală pentru că ai spus că NATO nu e în război cu Rusia”.

În aceeași emisiune (min. 40:30), Hartmann a mai vorbit despre cum ”se trezește un Stoltenberg dintr-o beție sau sună Geoană seara și spune <Sefu’ nu vrea ăștia să fiu eu președinte al României, fă-le șefu ceva să mă puie președinte>”, moment în care a fost întrerupt de Marius Tucă și întrebat dacă ”are ceva cu domnul Mircea Geoană”: ”Da, mult, mult, cumnatul lui e plecat din țară…”.

Marius Tucă amintește atunci că ”domnul Geoană are o mică problemă și că trebuie să-și dea demisia (din funcția de adjunct al NATO, n.red.) ca să candideze (la președinția României, n.red.) pentru că alegerile sunt în septembrie”. Hartmann îl completează pe Tucă spunând că Geoană trebuia să-și dea demisia când ”cumnată-su a fost descoperit într-o țară NATO el fiind secretar general adjunct al NATO” (de la min 41:00).

”Occidentul NATO-ist, alb, hetero… homo… transgender, homo sapiens transgender nu a învins în Ucraina! (…) Ei sperau ca în doi ani de zile în Crimeea (anexată de Rusia în 2014, n.red.) să se ducă Stoltenberg cu Geoană și cu Biden și toți să facă băiță în Marea Neagră. Nu numai că n-au ajuns, dar au pierdut și Avdiika și n-au ce să justifice în acest moment”, a continuat Hartmann care nu este întrerupt sau contrazis de Marius Tucă, ci dimpotrivă acesta alimentează discuția.

Hartmann mai spune că războiul Rusiei din Ucraina este ”războiul cu Europa” și că Rusia ”a devenit putere asiatică, în locul Europei”, dar și că există un ”război Rusia cu Europa”. Hartmann mai spune că ”Ucraina nu luptă pentru democrație, ci pentru corupția care a dominat-o din 1991 (după prăbușirea URSS, considerată de Vladimir Putin o catastrofă, n.red.)” (min. 50:30).

Nu în ultimul rând, istoricul Armand Goșu, specialist în istoria Rusiei, a desființat mai multe afirmații anti-Ucraina, anti-UE și anti-Occident făcute de Hartmann la o altă emisiune a lui Marius Tucă, spunând că ”nimeni în afară de Putin” nu susține astfel de lucruri.

Un alt invitat foarte frecvent la emisiunile lui Marius Tucă este Dan Dungaciu, care se recomandă sociolog și geopolitician, unul dintre cei care ventilează puternic narativul rusesc în România.

Întrebat de Tucă într-o emisiune din 10 iulie (min. 04:32) cum vede NATO, mai ales în contextul celui de-al 75-lea summit al alianței, Dungaciu spune că depinde de rezultatele alegerilor prezidențiale din SUA, care însă ”în numele securității vor schimba regulile jocului” pentru a-și păstra ”hegemonia” în lume. Dungaciu este întrerupt de moderator: ”Stați un pic, până să schimbe regulile de joc schimbă ideea de democrație, deci de libertate…”.

Într-o altă emisiune, Dungaciu spune despre războiul din Ucraina că ”se duce pe scenariul din Afganistan” (unde americanii au avut trupe 20 de ani, iar la scurt timp după retragerea acestora, conducerea țării a fost confiscată rapid din nou de talibani, n.red.).

Într-o emisiune din 11 iulie, Dungaciu și Tucă vorbesc despre cum ”problema răului mare” nu mai este Rusia, cum URSS pe vremea Războiului Rece era ”imperiul răului”: ”Imperiul Răului nu mai este Federația Rusă. La nivel perceptiv, nu la nivel declarativ. La nivel perceptiv Imperiul Răului este dacă vreți China pentru americani” (de la min. 02:30)”.

”(…) Lumea hegemoniei americane nu mai există și americanii au înțeles foarte bine asta”, mai spune Dungaciu în aceeași emisiune (min. 06:00).

Întrebat de Tucă unde a greșit opozantul rus Alexei Navalnîi (mort în condiții obscure într-un lagăr din Siberia), Dungaciu a spus într-o altă emisiune că ”s-a încrezut prea mult în Occident”, făcând o paralelă între Navalnîi și Putin:

”E paradoxal, că Putin spune că greșeala lui strategică a fost că „am crezut prea mult în Occident”. Probabil că și Navalnîi a crezut puțin cam mult în noi, sau dacă vreți în valorile pe care le proclamă, sau a crezut că la un moment dat vrem și noi o schimbare de regim, sau că susținem o schimbare de regim, sau că Occidentul nu să lase să i se întâmple ceva”.

O analiză G4Media realizată după alegerile parlamentare din Republica Moldova din 2021 arată că Dan Dungaciu a susținut, complet eronat, că AUR Moldova va realiza un scor istoric. AUR nu a depășit nici măcat pragul. Cu câteva zile înainte scrutinului din Republic Moldova, Dungaciu declara:

„Până mai ieri, toată lumea credea că polarizarea din R. Moldova este reprezentată de Maia Sandu vs. Igor Dodon. O polarizare în care doamna Maia Sandu era de departe câștigătoare. (…) Ulterior, s-au întâmplat două lucruri. Primul element se referă la intervenția lui Voronin, care a făcut coaliție cu Dodon și a adus geopolitica în campania de peste Prut. Al doilea element este apariția unei coalizări a forțelor unioniste reprezentată de surprinzătorul Partid AUR care poate să fie, în R. Moldova, lebăda neagră. Această formațiune poate să ducă votul unioniștilor de 44-47 la sută în Parlament. Și în acel moment s-ar putea să fie un partid, care chiar să joace politic acolo”, declara Dan Dungaciu într-o emisiune la Radio Guerrila realizată de Liviu Mihaiu.

AUR a obținut un scor de peste 10 ori mai mic decât pragul de 5% pe care Dungaciu a estimat că îl va trece această formațiune.

Dungaciu s-a remarcat și la începutul lui 2022, când a susținut în mod repetat că e imposibil ca Rusia să invadeze Ucraina. Ultima oară – cu patru zile înaintea invaziei, în 20 februarie 2022, potrivit Antena 3. În 26 ianuarie, el publica un articol cu titlul ”Don’t look up! Nu va fi nicio invazie în Ucraina”. În acel articol publicat în Adevărul, Dungaciu a preluat una dintre ideile favorite ale propagandei ruse – a presupusei ”hegemonii americane”.

”Americanii nu sunt nici naivi nici lipsiţi de experienţă. Dacă erau aşa, nu ar fi condus lumea atâta amar de vreme. Prin urmare, cei care îi acuză astăzi că nu reuşesc să fie coerenţi, că nu pot să solidarizeze NATO, că nu ştiu să negocieze cu Rusia şi au o comunicare proastă – nu ştiu ce vorbesc. De fapt, niciodată americanii nu au plecat de la ipoteza reală a unei invazii ruse, cu toate precauţiile de rigoare, căci cunosc bine şi Rusia şi regiunea. Tot ce se petrece acum este aparenţa invaziei, exacerbarea – uneori ridicolă, e drept – a acesteia, şi pregătirea pentru „ieşirea” din criză”, scria Dan Dungaciu cu mai puțin de o lună înaintea invaziei ruse în Ucraina, invazie pe care a minimalizat-o permanent.

Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor, fondator al Evenimentului Zilei în anii 90, este un alt invitat frecvent al lui Marius Tucă la emisiunile de la Gândul.ro. Într-una dintre emisiuni, Tucă îi spune lui Cristoiu: ”Parlamentul European a blocat finanțarea Consiliului UE până când Ucraina nu va primi sisteme Patriot. Dumneavoastră înțelegeți?”.

Ion Cristoiu: ”Noi acum asistăm, dacă vreți să discutăm, la un nou lot de trântori, de puturoși, de analfabeți, trimiși acolo care nu fac altceva decât votează cu turma condusă de Ursula. (…) Poate să le dea ucrainenilor, să vină și marțienii, războiul este pierdut. Dau Patriot. Între timp rușii au găsit ac și de cojocul Patriot. Și? Este o prostie”.

Cristoiu mai spune, într-o altă emisiune, că al 75-lea Summit NATO care a avut loc recent este doar ”încă un pas spre apocalipsă”:

„Este un summit foarte periculos. Pentru că este un summit care face încă un pas spre apocalipsă. Este foarte ciudat acest război. Primul Război Mondial nu trebuia să aibă loc. El s-a ivit exact ca acum. Adică fiecare depășea o linie fără să se gândească că și celălalt va depăși”, spune Cristoiu.

Într-o altă emisiune, Ion Cristoiu spune că nu rușii au adus comunismul în România și că nu poate spune că e ”antirus când eu din 44 în 45 m-am bătut alături de ruși”:

Ion Cristoiu: Domnu cu pricina, ăsta de la Cotroceni, a fost la ceva, la serbarea NATO, s-a tot sărbătorit NATO, a fost un fel de chermeză, în fiecare zi, și acolo a ținut el un discurs și a zis, cam în genul, că noi românii și cei din Est suntem specialiști în dușmănia cu rușii. Te rog să îmi spui de câte ori am fost noi în război cu rușii față de… Când?

Tucă: În al doilea război mondial, când am întors armele.

Ion Cristoiu: Atât. Am fost cu ei între 44? 1711 am fost cu ei? Marea Unire, Mica Unire, păi nu am făcut-o cu ei?

Tucă: Da, dar e perspectiva asta că ți-au luat Basarabia și Nordul Bucovinei.

Ion Cristoiu: Păi și ei au împărțit Polonia de trei ori.

Tucă: Eu încercam să găsesc un răspuns, dar ca adversari i-am avut în Al Doilea Război Mondial. Mai e și chestiunea asta că a venit comunismul și 50 de ani e legată de faptul că au venit rușii.

Ion Cristoiu: Hai, nu zău. Ne-au adus rușii comunismul? L-au adus comuniștii români, românii l-au adus. (…) Rușii nu au impus regimul. (…) Nu am fost numai prieteni, dar nici să-mi vină acum că am fost dușmani.

Marius Tucă: Intelectualitatea românească era trimisă la canal și erau toți băăgați în închisoare?

Ion Cristoiu: Care intelectualitate era trimisă la canal? Ei au luptat împotriva rușilor?

O investigație Context.ro a arătat cum Ion Cristoiu face parte dintr-o rețea de site-uri, alături de Sorin Roșca Stănescu, Cozmin Gușă sau Adrian Severin, care ventilează retorica pro-Kremlin, discurs anti-NATO, anti-Occident și anti-UE, teorii ale conspirației sau narativul extremei drepte în România.

Spre exemplu, cea mai mare amendă pe care Consiliul Național al Audiovizualului a dat-o vreodată unui post de radio a fost cea încasată de Gold FM – 100.000 lei pentru dezinformare. Licența postului este deținută de o firmă care îi aparține lui Cosmin Andrei Gușă, fiul lui Cozmin Gușă, fost politician și patron de presă. Potrivit CNA, Adrian Severin, Cozmin Gusă, Sorin Roșca Stănescu și Ion Cristoiu au atins teme de propagandă rusă, au prezentat informații distorsionate și au făcut afirmații tendențioase cu mesaj pro-Kremlin în mai multe emisiuni.

Ion Cristoiu este promovat de Sputnik, un element important din ecosistemul mediatic rusesc, care preia analize și opinii ale sale. Potrivit CNSAS, a fost colaborator al Securității în perioada comunistă, cu numele de cod „Coroiu”.

G4Media i-a transmis lui Marius Tucă o solicitare pentru punct de vedere, în care l-am întrebat:1. În ce relații sunteți cu domnul Mircea Geoană, având în vedere că a participat la ziua dumneavoastră de naștere, într-un format restrâns, conform informațiilor apărute în presă? 2. De ce l-ați invitat la aniversarea dumneavoastră pe nr. 2 din NATO având în vedere că în multe dintre emisiunile pe care le moderați la Gândul.ro aveți frecvent invitați care ventilează retorica pro-Kremlin și anti-NATO, anti-UE și anti-SUA? 3. Vi se pare normal ca un jurnalist să invite la ziua lui politicieni sau oameni care ocupă funcții importante? Marius Tucă a răspuns: „Numai întrebări proaste, una mai proastă ca alta. Mai stați dumneavoastră, vă mai gândiți și poate veți avea întrebări mai bune. Dacă vă pot ajuta, sunt aici. Numai bine!”.

Mircea Geoană nu a răspuns solicitării G4Media pentru un punct de vedere până la publicarea acestui articol.

Context

Marcel Ciolacu și Mircea Geoană au fost surprinși luând cina la aceeași masă, luni seara, într-un restaurant, împreună cu alți politicieni, printre care și fostul premier Victor Ponta, care a dat detalii, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN, despre cina aniversară la care au luat parte, relatează Antena3.

Marcel Ciolacu și Mircea Geoana au ascultat în picioare imnul României, redat la Jocurile Olimpice după victoria lui David Popovici, într-un restaurant din Capitală. Victor Ponta spune că cei de la masă au discutat despre sportivul român devenit campion olimpic la înot și că nu a fost o „întâlnire politică”.

„Nici dacă mă tăiați și îmi puneți sare pe tăieturi n-o să povestesc de la o întâlnire privată. A fost ziua de naștere a unui bun prieten. Nu știu cum a invitat sărbătoritul oamenii, dar în niciun caz nu a fost o întâlnire politică. Eu cred că am stat mai mult de două ore. Mi se pare absolut normal ca oamenii să meargă la zile de naștere. Nici dacă mă torturați, mă ardeți, n-o să povestesc de întâlniri private, pentru că este de prost gust.”, a spus Victor Ponta, la Antena 3.

Miercuri, premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat că în cadrul recentei întâlniri private pe care a avut-o cu Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, nu a intrat în negocieri politice cu acesta pe tema candidaturii la prezidenţiale, discuţiile fiind despre „fotbal, politică şi înot”, transmite Agerpres.

El a răspuns astfel întrebat de presă dacă i-a făcut o ofertă politică lui Mircea Geoană în cadrul reuniunii private la care au participat recent cei doi, la un restaurant din Bucureşti, cu ocazia zilei de naştere a jurnalistului Marius Tucă.

„Eu acolo, împreună cu domnul Geoană, cu domnul Victor Ponta şi cu alţi invitaţi, cu mama domnului Tucă, deci a fost foarte multă lume invitată, nu exagerat de multă, am participat la ziua unui jurnalist celebru în România. Un jurnalist pe care şi eu, şi Sorin (Sorin Grindeanu – n.r.), şi Olguţa (Olguţa Vasilescu – n.r.) sunt ferm convins că-l urmăream la televizor când încă eram pe la tineret, fiecare dintre noi, şi de la care, cu toţii, am învăţat”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Premierul a punctat că în seara respectivă, discuţiile nu au vizat negocieri politice.

„Normal, când se strâng mai mult de doi români, vorbesc despre fotbal şi despre politică. În seara aceea am vorbit şi despre înot, dar nu am intrat în negocieri politice”, a mai declarat Ciolacu.

Şeful Executivului a efectuat, miercuri, alături de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, şi primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, vizite de lucru pentru verificarea lucrărilor pe tronsonul 1 şi tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Piteşti .