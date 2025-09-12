G4Media.ro
Ministrul Sănătăţii: Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie /…

centru vaccinare copii, vaccin, coronavirus, seringa
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Ministrul Sănătăţii: Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie / Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să aleagă informaţi corect şi complet

12 Sep

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. ”Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să alegă informaţi corect şi complet”, argumentează ministrul, subliniind că valul anti-vaccinare a fost instrumentat în scop electoral, iar astfel s-a ajuns într-o situaţie gravă, transmite News.ro.





”Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să alegă informaţi corect şi complet. Acest val de anti-vaccinare, de anti-tehnologie, de anti-medicină până la urmă, a apărut după pandemie când anumite formaţiuni din zona politicului, în special, au început să speculeze şi să utilizeze acest lucru în scop electoral. Iată că fenomenul ia o amploare foarte gravă. Dezinformarea medicală – o spun ca să audă toată lumea – dezinformarea medicală din punctul meu de vedere omoară oameni”, a declarat Alexandru Rogobete, joi seară, la TVR Info.

Ministrul s-a întrebat, retoric, cine este vinovat pentru copiii morţi de rujeolă, din cauză că nu au fost imunizaţi prin vaccinare.

”Aş vrea să deschid un subiect greu şi delicat. România este pe primul loc la rujeolă pentru copii din Uniunea Europeană, nu doar la număr de cazuri, ci şi la număr de decese. Morţi care puteau fi evitate prin vaccinarea corespunzătoare, nu cu vaccinuri făcute peste noapte, ci cu vaccinuri care se utilizează de 20 de ani sau de 30 de ani. Eu aş pune o întrebare simplă: de aceste decese, de aceşti copii morţi de rujeolă, cine este vinovat?”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Ministrul a anunţat că, de fiecare dată când va constata că un medic pledează împotriva vaccinurilor, se va adresa parchetului, subliniind că medicii respectivi riscă să piardă dreptul de liberă practică.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

4 comentarii

  1. vaccinul nu e tratament e preventie si tine de sanatatea publica nu doar individuala ca decident politic poti fi ferm si proteja sanatatea publica sau soricel sa te ascunzi dupa vorbe mari si sa speri ca lucrurile merg bine macar pana la urmatoarele alegeri

  2. ca tot veni vorba de alegerea oamenilor de ce nu supunem la vot clorinarea apei potabile?

    • Da. Si spalatul pe maini trebuie pus in dezbatere daca ne incalca drepturile?

    • vmdlb ai dreptate se poate invoca aceleasi argumente : substante chimice pe care nu vreau sa le accept , am ajuns o societate fara busola , si de asta suntem asa vulnerabili la propaganda de orice fel

