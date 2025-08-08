G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Sănătății: Managerii de spitale sunt obligaţi să facă publice date despre…

spital
Sursa foto: pexels.com

Ministrul Sănătății: Managerii de spitale sunt obligaţi să facă publice date despre activitatea medicală, economică şi administrativă

Articole8 Aug 0 comentarii

Managerii de spitale vor trebui să publice pe site-ul instituţiei date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Aceste noi reglementări au fost aprobate în şedinţa de Guvern, la solicitarea Ministerului Sănătăţii.

”Am aprobat un nou set de măsuri prin care creştem transparenţa şi responsabilitatea în spitalele publice. Managerii vor fi obligaţi să publice pe site-ul spitalului date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie”, anunţă, vineri, pe pagina de Facebook, ministrul Alexandru Rogobete.

Printre informaţiile obligatorii se vor regăsi: numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziţie publică, dar şi indicatori privind satisfacţia pacienţilor şi feedback-ul primit din partea acestora.

Potrivit ministrului Sănătăţii, aceşti indicatori de performanţă nu vor fi doar cifre pe hârtie, ci instrumente prin care se poate evalua obiectiv activitatea fiecărui manager şi şef de secţie.

”Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să ştim exact cine îşi face treaba şi cine nu. În centrul acestor măsuri stă pacientul. Pacienţii trebuie să fie ascultaţi, iar experienţa lor în spital să conteze în mod real în evaluarea conducerii şi a echipelor medicale. Feedback-ul lor va deveni un criteriu concret în măsurarea performanţei. Mi-am asumat încă de la început transparentizarea activităţii spitalelor publice şi introducerea unor criterii clare de performanţă. Astăzi, am făcut încă un pas în această direcţie. Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câştigă prin vorbe, ci prin fapte, prin reguli clare şi prin implicarea reală a pacienţilor în modul în care funcţionează spitalele. Vom continua să fim fermi şi transparenţi, pentru ca sănătatea din România să fie despre performanţă, responsabilitate şi respect faţă de pacienţi”, a spus ministrul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Sănătății vor susține luni o conferință de presă la ora 17.00

Articole21 Iul 2025 • 2.015 vizualizări
1 comentariu

Ministrul Sănătății: Sistemul are nevoie de reformă reală, de manageri competenți, care să înțeleagă că spitalul nu este o funcție, ci o responsabilitate. Nu mai putem accepta mediocritatea în funcții-cheie / Alexandru Rogobete nu anunță nicio măsură concretă

Articole18 Iul 2025 • 642 vizualizări
1 comentariu

Alexandru Rogobete: Nu sunt de acord ca medicul să aleagă între public şi privat. Nu putem să separăm apele atât de abrupt şi de brusc, însă respectarea programului de lucru din spitalul public este, conform legislaţiei, obligatoriu

Articole16 Iul 2025 • 1.217 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.