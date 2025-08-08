Ministrul Sănătății: Managerii de spitale sunt obligaţi să facă publice date despre activitatea medicală, economică şi administrativă

Managerii de spitale vor trebui să publice pe site-ul instituţiei date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie, transmite Agerpres.

Aceste noi reglementări au fost aprobate în şedinţa de Guvern, la solicitarea Ministerului Sănătăţii.

”Am aprobat un nou set de măsuri prin care creştem transparenţa şi responsabilitatea în spitalele publice. Managerii vor fi obligaţi să publice pe site-ul spitalului date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie”, anunţă, vineri, pe pagina de Facebook, ministrul Alexandru Rogobete.

Printre informaţiile obligatorii se vor regăsi: numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziţie publică, dar şi indicatori privind satisfacţia pacienţilor şi feedback-ul primit din partea acestora.

Potrivit ministrului Sănătăţii, aceşti indicatori de performanţă nu vor fi doar cifre pe hârtie, ci instrumente prin care se poate evalua obiectiv activitatea fiecărui manager şi şef de secţie.

”Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să ştim exact cine îşi face treaba şi cine nu. În centrul acestor măsuri stă pacientul. Pacienţii trebuie să fie ascultaţi, iar experienţa lor în spital să conteze în mod real în evaluarea conducerii şi a echipelor medicale. Feedback-ul lor va deveni un criteriu concret în măsurarea performanţei. Mi-am asumat încă de la început transparentizarea activităţii spitalelor publice şi introducerea unor criterii clare de performanţă. Astăzi, am făcut încă un pas în această direcţie. Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câştigă prin vorbe, ci prin fapte, prin reguli clare şi prin implicarea reală a pacienţilor în modul în care funcţionează spitalele. Vom continua să fim fermi şi transparenţi, pentru ca sănătatea din România să fie despre performanţă, responsabilitate şi respect faţă de pacienţi”, a spus ministrul.