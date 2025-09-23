Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD): Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că PSD speră la un consens în coaliţie pentru măsurile cu care a venit în spaţiul public şi care prevăd beneficii pentru primul loc de muncă, pentru tineri, şi sprijin pentru mamele cu trei copii, el arătând că discuţiile ar putea avea loc la finalul săptămânii sau începutul săptămânii viitoare, transmite News.ro.

”Am avut, cred că în ultimele luni o pierdere de aproximativ 13.000 de locuri de muncă la nivel naţional. Mă refer la numărul contractelor de muncă. Cred că sunt 5-6 luni însumate. Oricum, numărul locurilor de muncă este totuşi într-o oarecare fluctuaţie, în mod normal. Nici o scădere şi de un loc de muncă, două, cinci, zece, nu este îmbucurătoare şi întotdeauna este îngrijorătoare”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole, la Prima News.

El a precizat că şi anul trecut, de exemplu, pe parcursul anului, s-au pierdut câteva mii de locuri de muncă, dar există şi o soluţie parţială, şi anume, toate programele pe care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă le poate face şi le face.

”Avem acum aceste propuneri pe care le-am lansat în spaţiul public şi sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă. Adică dacă eşti tânăr, neangajat într-o formă de educaţie, care nu a mai avut niciodată un loc de muncă, deci care eşti la primul loc de muncă, poţi primi o sumă, şi este un beneficiu şi pentru angajator, în sensul că îi face locul de muncă mai atractiv pentru tânărul respectiv, poţi primi o sumă timp de 12 luni, cu obligaţia păstrării acelui loc de muncă”, a afirmat Manole.

Ministrul Florin Manole a precizat că este un program pentru tineri şi vorbim de contracte pe perioadă nedeterminată, la normă întreagă.

”Este pentru primul loc de muncă, în momentul în care vă duceţi altundeva, este al doilea loc de muncă, deci banii vor fi economisiţi şi distribuiţi către un alt tânăr care merge la primul loc de muncă. Dacă va fi cineva în fericita situaţie de a beneficia de acest program, de a intra în piaţa muncii, de a avea un plus la venituri şi de a-şi găsi în continuare alte locuri de muncă, atunci putem să considerăm că este un tânăr care s-a integrat în piaţa muncii, care are nişte aptitudini, care sunt apreciate, căutate pe piaţa muncii, deci cumva aş zice că începe să se descurce, motiv pentru care mergem către un alt tânăr”, a subliniat Manole.

Ministrul Muncii a precizat că nu există o decizie pe acest subiect în coaliţie.

”Este propunerea Partidului Social-Democrat, o să avem o discuţie cel mai probabil sfârşitul săptămânii sau la începutul săptămânii viitoare. Dacă va exista o decizie, atunci ceea ce am propus şi ce ne dorim noi este sprijin pentru tinerii la primul loc de muncă, sprijin pentru mamele cu trei copii, pentru că mamele cu trei copii sunt într-o situaţie de vulnerabilitate, e mai dificilă reîntoarcerea în muncă, este foarte util, deci, un stimul financiar în plus din partea statului şi mai mult decât atât. Pentru că situaţia mamelor cu trei copii este mai dificilă decât a tinerilor care intră prima oară în piaţa muncii, în sensul că au mai multe responsabilităţi şi nevoi, încercăm să avem şi o scutire dintr-o parte din impozit”, a mai spus Manole.