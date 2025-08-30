Ministrul Justiţiei: Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este de părere că este important să existe o proporţie cât mai apropiată între salariul şi pensia magistraţilor, astfel încît pe parcursul carierei ”să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Ministerul Justiţiei susţine existarea unor coordonate între indemnizaţia în plată şi respectiv pensie (…) Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă, pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii care să fie una îndestulătoare. Tocmai pentru a-l feri de tot felul de tentaţii şi a face actul profesional cât mai responsabil. Principalul e să existe o proporţie cât mai apropiată între cele două, salariu şi respectiv pensie”, a declarat Radu Marinescu, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Ministrul Justiţiei a precizat că legeacorectează inechitatea din prezent, când pensia este mai mare decât salariul.

”A fost corectată această chestiune, dar în continuare ideea a fost de a se apropia cât mai mult cele două coordonate. În momentul de faţă acesta era principiul, să nu poată să depăşească salariul net. Numai că raportarea era la brut, acum, în noua formulă este o raportare care se face la ultima indemnizaţie netă şi aşa va fi procent de 70 la sută care este propus prin proiect”, a mai declarat ministrul Justiţiei.

Acesta a explicat că a doua coordonată este aceea a atingerii vârstei de pensonare prin etapizare.

”De ce prin etapizare? Pentru că există nişte obligaţii are privesc predictibilitatea şi care ca principiu se aplică pentru orice act normativ şi pentru orice cetăţean din aeastă ţară. (…) Ultima exigenţă era existenţa unor norme tranzitorii care să asigure, pentru cei care în momentul de faţă îndeplinesc condiţiile de pensionare, principiul fundamental de drept care este extras din dreptul roman şi care corespunde dictonului «tempus legis actum», adică situaţia juridică se supune legii în vigoare. Dacă ai drepturile de pensionare născute, eşti pensionabil, ţi se aplică legea în momentul la care acestea s-au realizat”, a declarat Radu Marinescu.

Întrebat care este perioada de tranziţie, ministrul Justiţiei a precizat că este vorba de 10 ani.

”În acest moment este proiectul în transparanţă şi în esenţă introduce într-un interval de 10 ani. Noua lege se aplică tuturor celor care la momentul intrării sale în vigoare nu au îndeplinite condiţiile de pensionare. Cei care au condiţiile de pensionare, chiar dacă nu au solicitat pensionarea, chiar dacă nu au o decizie, dar au condiţiile de pensionare se înscriu pe legea actuală. Cei care nu au condiţiile de pensionare intră pe legea nouă”, a declarat Radu Marinescu.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, vineri, principalele prevederi privind reforma pensiilor magistraţilor, anunţând că, prin pachetul adoptat de Guvern, se prelungeşte vârsta de pensionare la vârsta standard, 65 de ani, şi se acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani iar pensia în magistratură nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu.

Şeful Executivului a spus că acest pachet a fost adoptat şi speră să fie aprobat de către Parlamentul României.

Guvenul îşi va asuma răspunderea săptămâna viitoare pentru măsurile incluse în pachet.