Ionuț Moșteanu (USR): E nevoie de Ilie Bolojan să fie premier. Cine vine să-și asume aceste măsuri nepopulare? / Dacă Bolojan pleacă, va fi foarte rău din punct de vedere economic / Grindeanu să-și facă alegerile la partid, pentru că sunt într-o campanie continuă

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a declarat, luni seara, la Antena 3, că este nevoie ca Ilie Bolojan să rămână în funcția de premier, pentru că în caz contrar „va fi foarte rău” din punct de vedere economic. Ionuț Moșteanu a precizat că USR îl susține pe Ilie Bolojan și și-a exprimat speranța că acesta nu va pleca din funcția de premier, indiferent de decizia de miercuri a Curții Constituționale în privința legii pensiilor magistraților.

„România are mai multă nevoie de Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru decât are nevoie Ilie Bolojan de scaunul de la Palatul Victoria. (…) Nu există o altă variantă pentru România. Trebuie să reechilibrăm bugetul. Unii dintre cei care fac gălăgie sunt chiar cei care au creat situația economică actuală”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

Despre vocile din PSD care susțin că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, ministrul USR a spus: „Dacă vor să dea jos acest Guvern pot să depună moțiune de cenzură sau pot să plece ei din această coaliție”.

„Știu să-mi zică un nume de premier acei lideri care spun asta? Cine vine să-și asumea aceste măsuri nepopulare?”, a întrebat Moșteanu.

Ionuț Moșteanu a subliniat că este nevoie ca acest Guvern să reziste cât mai mult pentru a reechilibra situația econiomică pe care nu a creat-o nici Ilie Bolojan, nici USR.

„E nevoie de persoana dânsului. A arătat că și vrea, și poate, și și-a asumat niște decizii pe care nu știu câți politicieni și le-ar fi asumat. Noi suntem alături de premierul Bolojan și îi acordăm tot sprijinul”, a mai declarat Moșteanu.

Ministrul Apărării a menționat că „pe vreme bună se găsesc mulți marinari, pe vreme proastă nu prea”.

„Dacă nu echilibrăm situația, ne ducem de râpă”, a avertizat el.

Despre faptul că sunt unii din PSD care ar vrea ca Bolojan să plece, Moșteanu a replicat: „Cred că și unii din PNL ar vrea ca Ilie Bolojan să plece, dar e nevoie de Ilie Bolojan să fie premier. Eu mi-aș dori ca domnul Grindeanu să-și facă alegerile la partid, pentru că sunt într-o campanie continuă. (…) În fiecare săptămână «gata, dacă nu se întâmplă asta, plecăm»”.

