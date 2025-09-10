Ministrul Justiţiei: Formele de manifestare a nemulţumirilor magistraţilor trebuie făcute în limitele legii

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că speră ca protestele magistraţilor să se încheie şi că manifestarea nemulţumirilor trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de lege, transmite Agerpres.

„Protestul în sine nu a fost unul uniformizat la nivel de ţară. Adunările generale la fiecare instanţă sau parchet decid anumite forme de manifestare a nemulţumirii, decid ce cauze se analizează sau nu se analizează în această perioadă. Nu aş putea să fac o apreciere generală cu privire la un fenomen diferit de la instanţă la instanţă sau de la curte de apel la curte de apel. Dar ce pot să vă spun e că, principial, greva nu este permisă în această activitate. Forme de manifestare a nemulţumirilor pot să existe pentru orice categorie profesională. Dar, repet, trebuie să fie făcute în limitele legii. Cu alte cuvinte, nu pot să fac grevă; protestul meu trebuie calibrat pe ceea ce legea permite”, a afirmat ministrul Radu Marinescu.

În cursul zilei de miercuri, el a avut şi o întâlnire cu magistraţii de pe raza Curţii de Apel Cluj.

„În discuţiile purtate referitor la acest protest, am transmis un mesaj care vine din aşteptările justiţiabilului, ca activitatea judiciară să se desfăşoare, să continue. Din partea reprezentanţilor magistraţilor am primit mesajul că la nivelul instanţelor din raza Curţii de Apel Cluj s-a stabilit că există mai multe cauze care se vor desfăşura în continuare, că s-a luat în considerare urgenţa, necesitatea soluţionării acelor cauze care reclamă o soluţionare mai rapidă şi că aceste aspecte de continuare, totuşi, a activităţii, au fost avute în vedere”, a evidenţiat ministrul Justiţiei.

El a subliniat faptul că „nu există în momentul de faţă un instrument legal care să permită Ministerului Justiţiei să intervină în privinţa unor astfel de forme de protest”.

„După cum ştiţi, aprecierile asupra grevelor sau a altor manifestări de protest, în ultimă instanţă se fac tot de către autoritatea judiciară. Concepţia noastră în acest stat este ca puterile – judecătorească, legislativă şi executivă – să funcţioneze în mod loial, prin dialog şi prin respectarea responsabilă a atribuţiilor care le revin. Aşa încât, responsabilitatea pentru a respecta drepturile şi libertăţile cetăţeanului şi de a-şi desfăşura activităţile fără să aducă perturbare serviciului public al justiţiei revine puterii judecătoreşti”, a mai spus ministrul Radu Marinescu.

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând din urmă cu două săptămâni, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. În acest demers li s-au alăturat şi procurorii, care au anunţat că îşi suspendă activitatea, cu unele excepţii care vizează măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecţie.

Toate cele 16 curţi de apel din ţară au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor organizate marţi, retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor, a anunţat Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit CSM, adunările judecătorilor „au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”. AGERPRES / (A – redactor: Marius Septimiu Avram, editor: Marius Frăţilă)