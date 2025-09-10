Ministrul Justiţiei a prezentat la Cluj-Napoca un proiect privind utilizarea forţei de muncă a deținuților în domeniul privat la nivelul judeţului / Oamenii de afaceri, mai ales cei din HoReCa, s-au arătat interesați

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a prezentat la Cluj-Napoca un proiect care prevede utilizarea forţei de muncă a persoanelor private de libertate, în domeniul privat, la nivelul judeţului, în scopul facilitării procesului de reintegrare în societate, transmite News.ro.

Radu Marinescu a avut o vizită la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, în cadrul căreia a susţinut o conferinţă de presă, alături de Prefectul judeţului, Maria Forna, pentru a le prezenta reprezentanţilor mediului de afaceri din zonă, printre altele, un nou proiect de real interes public.

”Proiectul menţionat urmăreşte utilizarea forţei de muncă a persoanelor private de libertate, în domeniul privat, la nivelul judeţului Cluj, în scopul facilitării procesului de reintegrare în societate şi, implicit, al diminuării semnificative a riscului de recidivă, urmând ca, în urma unei evaluări a rezultatelor obţinute, să fie extins etapizat, pe regiuni şi ulterior pe plan naţional”, arată instituţia.

Potrivit ministerului, toţi factorii implicaţi şi-au exprimat aprecierea faţă de opţiunile prezentate, iar reprezentanţii mediului de afaceri, în special cei din HoReCa, s-au arătat interesaţi ca într-un timp cât mai scurt să poată beneficia de avantajele bilaterale ale acestui proiect, urmând să se ocupe şi de achiziţionarea brăţărilor electronice pentru monitorizarea persoanelor private de libertate.

Ministerul Justiţiei a evidenţiat necesitatea continuării tuturor demersurilor în zona investiţională, în scopul dezvoltării şi modernizării infrastructurii întregului sistem judiciar, aspect care va da contur unui climat optim pentru buna desfăşurare a activităţii instanţelor de judecată şi unităţilor de parchet, la cele mai înalte standarde.

De asemenea, Ministrul Justiţiei a precizat că va continua cu fermitate toate demersurile pentru reducerea duratei de soluţionare a cauzelor şi punerea eficientă în executare a hotărârilor judecătoreşti, suplimentarea schemelor de personal, degrevarea activităţii instanţelor judecătoreşti şi soluţionarea cu celeritate a cauzelor aflate pe rolul acestora, motiv pentru care accelerarea procesului de digitalizare, inclusiv utilizarea sistemelor de inteligenţă artificială, este strict necesară şi reprezintă o prioritate a mandatului de ministru.

La sediul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a fost semnat un protocol de colaborare, destinat personalului din sistemul administraţiei penitenciare, cadrelor didactice, precum şi studenţilor, inclusiv doctoranzi, ai instituţiei partenere de învăţământ.

”Prin încheierea acestui acord de colaborare, partenerii şi-au propus consolidarea capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirea performanţei profesionale a personalului din cadrul sistemului penitenciar din România. Totodată, prin introducerea unor metode moderne de pregătire, dezvoltarea şi derularea unor proiecte comune, stagii de practică şi alte activităţi profesionale şi ştiinţifice, protocolul semnat astăzi urmăreşte consolidarea procesului de formare şi aplicarea cunoştinţelor teoretice, în contexte practice, asigurarea accesului resursei umane din sistemul penitenciar la pregătire permanentă de specialitate, dezvoltarea materialelor necesare pentru formarea continuă a personalului, în diferite specializări, diseminarea bunelor practici din sistem şi integrarea în reţele profesionale, atât naţionale, cât şi internaţionale”, arată Ministerul Justiţiei.