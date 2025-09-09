Întâlnire între ministrul Justiției și reprezentanții Băncii Mondiale / Pe agenda discuțiilor, modernizarea infrastructurii instanțelor de judecată și a sistemului penitenciar

Ministrul Justiției s-a întâlnit marți, 9 septembrie, cu reprezentanții Băncii Mondiale, la sediul Ministerului Justiției. Au fost purtate discuții despre necesitatea continuării unor demersuri și proiecte care vizează eficientizarea și modernizarea întregului sistem de justiție din România.

„Pe parcursul întâlnirii, Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat importanța continuării proiectelor de investiții în zona dezvoltării și modernizării infrastructurii, atât la nivelul instanțelor de judecată, cât și în cadrul sistemului penitenciar.

Totodată, Ministrul Justiției a reliefat stricta necesitate a accelerării procesului de digitalizare, inclusiv prin implementarea unor sisteme informatice, care au la bază utilizarea inteligenței artificiale în sistemul judiciar, dar și nevoia adoptării unor reforme asupra cadrului legislativ, toate acestea în scopul eficientizării activității din sistem și în vederea îmbunătățirii calității actului de justiție, în interesul cetățeanului.

De asemenea, Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a prezentat câteva puncte discutate în cadrul întâlnirii de săptămâna trecută cu reprezentanți din domeniul justiției, precum promovarea unor instrumente alternative de soluționare a litigiilor, pe cale extrajudiciară, pentru degrevarea activității organelor judiciare, instituirea cadrului legal pentru soluționarea la distanță, prin videoconferință, a litigiilor cu profesioniști, simplificarea procedurilor judiciare, introducerea unor proceduri adecvate de filtrare a sesizării instanțelor judecătorești, menite să conducă la reducerea inflației de cauze care nu necesită, în mod obligatoriu, o soluționare judiciară, revizuirea cadrului legislativ, în special a normelor de procedură, actualizarea taxelor judiciare de timbru și stabilirea acestora ca venit suport pentru investițiile în infrastructura judiciară, precum și identificarea unor metode pentru eficientizarea punerii în aplicare a procedurii administrării probelor de către avocați sau consilieri juridici.

O altă temă importantă de discuție a vizat domeniul ajutorului public judiciar. În acest sens, Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a evidențiat demersurile întreprinse și discuțiile purtate cu toții directorii din Ministerul Justiției, stabilind, în urma unei ample analize, preluarea de către Serviciul profesii juridice conexe a activităților de coordonare și gestionare în ceea ce privește dezvoltarea domeniului care vizează ajutorul public judiciar.

În cadrul întâlnirii au fost, de asemenea, purtate discuții în scopul identificării unor soluții eficiente, care să conducă la deblocarea Proiectului „Cartierul pentru Justiţie”, ca urmare a resurselor financiare insuficiente, în pofida tuturor demersurilor pe care Ministerul Justiției le-a întreprins în acest scop.

Situația de blocaj poate fi depășită de îndată ce Ministerul Finanțelor va aloca Ministerului Justiției credite de angajament și bugetare, necesare pentru semnarea contractului de proiectare avansată, în scopul obținerii autorizației de construire.

Cu privire la proiectele Ministerului Justiției, aflate în derulare, care necesită finanțare pentru a fi continuate și duse la bun sfârșit, reprezentanții Băncii Mondiale și-au afirmat angajamentul că vor purta discuții în acest sens cu toți factorii decizionali, în vederea depășirii unor obstacole de natură financiară”, se arată într-un comunicat al Ministerului Justiției.

La întâlnire au participat, din partea Băncii Mondiale, Anna Akhalkatsi, Director pentru Uniunea Europeană, Europa și Asia Centrală, Asad Alam, Director Regional pentru Divizia de Prosperitate pentru Europa și Asia Centrală (ECA), Yasser El-Gammal, Manager de Țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria, precum și șefii de proiecte dedicate sistemului judiciar, implementate de Ministerul Justiției.