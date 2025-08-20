Ministrul Finanţelor: Trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiţii străine / Avem nevoie de reguli clare şi echilibrate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

România trebuie să îşi schimbe atitudinea în atragerea de investiţii străine şi este nevoie de reguli clare şi echilibrate pentru ca investitorii serioşi să găsească în România un mediu predictibil şi atractiv, consideră ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acesta s-a întâlnit, miercuri, cu însărcinatul cu afaceri al SUA la Bucureşti, Michael Dickerson.

„Cred că trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiţii străine. Avem nevoie de reguli clare şi echilibrate, pentru ca investitorii serioşi să găsească în România un mediu predictibil şi atractiv. Creşterea investiţiilor înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, infrastructură modernă şi şansa ca România să îşi valorifice potenţialul. Vom continua dialogul cu partenerii americani pentru a aduce cât mai multe proiecte şi companii în ţara noastră”, a scris şeful de la Finanţe pe pagina sa de Facebook.

Pe de altă parte, acesta a subliniat că România are nevoie de capital, tehnologie şi know-how, iar SUA rămâne unul dintre partenerii importanţi în acest proces.

„Discuţie consistentă azi la Ministerul Finanţelor cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA la Bucureşti, despre întărirea parteneriatului nostru strategic şi atragerea mai multor investiţii americane în România. Am subliniat azi în cadrul întâlnirii cu echipa Ambasadei SUA interesul nostru pentru proiectele de parteneriat public-privat (PPP) şi pentru creşterea investiţiilor străine directe (FDI). România are nevoie de capital, tehnologie şi know-how, iar SUA rămâne unul dintre partenerii noştri importanţi în acest proces”, a subliniat ministrul Finanţelor.

El a precizat că discuţia de miercuri are loc după numeroase acţiuni şi dialoguri pe această direcţie, derulate anterior inclusiv cu Departamentul de Comerţ SUA şi reprezentanţi ai ţărilor UE care au o experienţă relevantă în parteneriatul public-privat.