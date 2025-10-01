Ministrul Finanţelor: Nu avem în plan o creştere a TVA pentru 2026/ Nu avem în plan, în acest moment, o creştere a taxelor

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu există în plan o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. El a precizat că se face o analiză în privinţa TVA pentru HoReCa , iar în funcţie de rezultatul acesteia urmează să fie luată o decizie, transmite News.ro.

Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, dacă exclude creşterea TVA, a impozitului pe profit sau a impozitului pe venit de la începutul anului viitor.

”Nu aş vrea să fac astfel de evaluări acum. Am spus-o de mai multe ori că, în acest moment, nu discutăm despre o creştere, nu avem în plan o creştere a TVA pentru 2026”, a afirmat Nazare.

Întrebat dacă nu va creşte TVA în HoReCa, ministrul Finanţelor a răspuns: ”HoReCa e un caz aparte. Aşteptăm analiza şi, pe baza analizei, vom discuta în coaliţie şi vom lua o decizie”.

El a fost întrebat dacă vor creşte impozitul pe profit şi pe venit.

”V-am spus că nu avem în plan în acest moment. Nu avem în plan, în acest moment, o creştere a taxelor. Aici mă refer la toate taxele”, a explicat Alexandru Nazare.