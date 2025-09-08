Ministrul Finanţelor, discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale: Lucrǎm la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că a avut discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale, el anunţând că lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere. De asemenea, Ministerul Finanţelor lucrează la măsuri complementare celor din această perioadă, care să simplifice birocraţia deopotrivă pentru antreprenori si investitori, a mai anunţat ministrul, transmite News.ro.

”Întâlnire la Finanţe cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale. Am avut azi o discuţie consistentǎ cu reprezentanţii Băncii Mondiale – parte a dialogului constant pe care îl avem în cadrul parteneriatului prin care România colaborează cu această instituţie pentru consolidarea unei economii mai reziliente. Astăzi ne-am concentrat pe modul în care putem trece de la o abordare bazată pe ajustări fiscale la o strategie coerentă, axată pe creştere economică şi echitate socială”, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Ministrul arată că în cadrul discuţiilor a subliniat că actualele măsuri fiscale reprezintă corecţii necesare, menite să echilibreze finanţele ţării şi sǎ le readucǎ pe o traiectorie sustenabilǎ.

”În actualul context de deficit bugetar major, avem nevoie în primul rând sǎ reglǎm problemele sistemice, pentru a putea construi baza relansǎrii economice”, precizează Nazare. Potrivit lui Alexandru Nazare, principalele direcţii discutate au fost creştere şi investiţii, el arătând că explorează idei pentru a stimula creşterea, inclusiv prin atragerea de investiţii străine directe şi prin creşterea volumului comerţului.

”Ministerul Finanţelor lucrează la măsuri complementare celor din această perioadă, care să simplifice birocraţia deopotrivă pentru antreprenori si investitori”, anunţă ministrul.

Discuţiile au vizat şi reforme structurale, ministrul subliniind că au discutat despre eficientizarea companiilor de stat, îmbunătăţirea procesului de achiziţii publice şi continuarea investiţiilor esenţiale, care să genereze valoare adăugată în economie

. Un alt subiect a fost întǎrirea capacităţii instituţionale.

”Am transmis partenerilor noştri cǎ lucrǎm la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere în elaborarea bugetului pentru 2026”, spune Nazare.

”Vom continua discuţiile cu Banca Mondială pentru a dezvolta o strategie pragmatică şi idei concrete prin care să redăm încrederea investitorilor şi să stimulăm creşterea economică”, mai afirmă ministrul Finanţelor.