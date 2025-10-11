Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, critică Electrica după ce Charlie Ottley a stat trei zile fără curent: „Cineva va fi responsabil”

Ministrul Energiei Bogdan Ivan susţine că ”cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută. ”Nu e normal să stai trei zile fără curent şi mai ales să ai poate o atitudine sfidătoare din partea operatorului”, a spus Bogdan Ivan, la Prima TV. Ministrul Energiei atrage atenţia că peste tot există ”dorei” care se manifestă ”în toată splendoarea”, dar, în acelaşi timp, laudă angajaţii care au fost pe teren în timpul furtunii pentru a remedia problemele din sistemul energetic, transmite News.ro.

Insider politic: De ce l-aţi lăsat pe celebrul Charlie Ottley pe întuneric? A făcut o reclamaţie către Electrica, nu s-a întâmplat nimic.

Bogdan Ivan: Da, am văzut. Charlie îmi e prieten, e unul dintre cei mai mari promotori ai frumosului din România şi face lucrurile extraordinare pentru ţara noastră. Am văzut şi ceea ce a spus, am vorbit cu cei de la Electrica şi cineva o să fie responsabil pentru modul deficitar în care au răspuns solicitării lui.

Insider politic: Sunteţi sigur că o să plătească cineva?

Bogdan Ivan: Asta am cerut explicit şi lucrurile se întâmplă când le cer explicit. Din cauza vremii, a fost acel deranjament. Au fost în ultimele două zile circa 20.000 de locuinţe afectate, până joi au fost reconectate 99% dintre ele. Au fost sute de echipe în teren şi lucrează în permanenţă pentru a remedia astfel de situaţii, dar nu e plăcut.

Insider politic: A rămas trei zile fără curent.

Bogdan Ivan: Nu, nu e normal să stai trei zile fără curent şi mai ales să ai parte de o atitudine sfidătoare din partea operatorului.

Insider politic: Asta e mai deranjant.

Bogdan Ivan: Indiferent de firma la care lucrează acel operator, e inadmisibil acest lucru şi le cer tuturor românilor, când au o situaţie similară, când se confruntă cu aroganţa sau cu incorectitudinea unui operator din segmentul energetic, să facă plângere şi către minister, şi către ANRE, care are pârghiile reale de a amenda compania atunci când nu îşi face treaba. Şi dacă sunt oameni care îşi bat joc de clienţi, în secunda doi trebuie să plece acasă.

Insider politic: Dacă pe Charlie Ottley l-au lăsat trei zile fără curent, fără să rezolve problema, ce sens are să mai sunăm noi la Electrica sau în altă parte?

Bogdan Ivan: Da, e adevărat, peste tot sunt acei ”dorei” care se manifestă în toată splendoarea câteodată, dar pentru câteva cazuri izolate n-aş vrea să arunc toată anatema pe întreg sistemul, pentru că doar săptămâna aceasta au fost mii de oameni ziua, noaptea, în ploaie, în frig, la muncă pentru a remedia toate căderile de copaci care au afectat liniile de joasă şi medie tensiune şi pentru a repune cât mai rapid în funcţie acele linii de alimentare cu energie electrică. Aşa că n-aş pune pe toţi, dar în schimb, când avem probleme, chiar vreau să fie reclamate, să fie reclamate cu numele operatorului, pentru a nu avea ocazia să-şi bată joc de altcineva a doua oară când este sunat şi devine arogant în raport cu clientul.

Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia şi Flavours of Romania, s-a numărăt, săptămâna trecută, printre persoanele afectate de pana de curent din zona Bran. Jurnalistul britanic a scris pe Facebook că nu a avut curent timp de trei zile şi că, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în Marea Britanie, s-ar fi lăsat cu sancţiuni.

„Am sunat din nou la Electrica în această dimineaţă şi, după încă o jumătate de oră la telefon (apelul dvs. este important pentru noi), am fost informaţi că problema a fost rezolvată ieri seară. Doar că nu a fost aşa. Şi, din câte ştiu, tot satul este fără curent. Nu este în regulă, sunt bătrâni care tremură în casele lor fără încălzire, în timp ce afară ninge puternic. Pentru ce plătim? Ştiu că a nins puternic şi că au căzut crengi, dar de ce nu au tăiat crengile din apropierea cablurilor în timpul verii? Oare fac asta sau aşteaptă o altă pană de curent înainte să rezolve problema? În Marea Britanie, pentru un astfel de serviciu s-ar aplica amenzi mari. Nu este vorba despre noi, noi suntem bine, în afară de faptul că am pierdut un congelator plin cu alimente, dar sunt mulţi bătrâni la ţară şi nu toţi mai au sobe cu lemne. Cum ar trebui să se încălzească zile întregi, când afară sunt minus un grad?”, a povestit Charlie Ottley.