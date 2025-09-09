Electrica şi Romgaz vor construi împreună capacităţi de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 megawați

Furnizorul şi distribuitorul de energie Electrica şi producătorul de gaze Romgaz semnează un memorandum de înţelegere pentru dezvoltarea de capacităţi de producţie şi capacităţi de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW, transmite News.ro.

”Electrica informează investitorii ca a semnat astăzi, 9 septembrie 2025, în prezenţa Ministrului Energiei, Bogdan Ivan, un Memorandum de Înţelegere cu Romgaz referitor la dezvoltarea în comun a unor capacităţi de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW, exclusiv prin proiecte de tip greenfield. Cele două companii vor iniţia un model de colaborare pentru implementarea unei viziuni comune: dezvoltarea integrată a unei capacităţi de 400 MW în energie regenerabilă. Această iniţiativă se bazează pe convergenţa dintre competenţele operaţionale şi capacitatea de producţie energetică ale celor două companii, generând o propunere de valoare distinctă pe piaţa regională”, arată Electrica într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Parteneriatul va fi implementat prin intermediul unui vehicul investiţional dedicat, în care Electrica va avea rolul de dezvoltator principal, iar Romgaz va acţiona ca partener strategic minoritar. Structura aleasă permite valorificarea complementarităţilor strategice dintre cele două entităţi.

Electrica, deservind 4 milioane de clienţi şi operând infrastructură critică pe 40% din teritoriul naţional, aduce expertiza dezvoltării de proiecte fotovoltaice demonstrate prin portofoliul sau actual de circa 300 MWp (din care 46.5MWp operaţionali in 2025) şi ţintele sale strategice de 1 GW producţie şi 900 MWh stocare până în 2030.

“Acest parteneriat marchează un moment definitoriu în strategia noastră Electrica 2030. După succesul emisiunii de obligaţiuni verzi de 500 milioane EUR din iulie 2025 şi accesarea a 200 milioane euro finanţare BEI, această colaborare cu Romgaz demonstrează că modelele de cooperare între companiile energetice româneşti pot accelera semnificativ tranziţia. Combinăm forţa financiară cu expertiza tehnică pentru a dezvolta împreună cu Romgaz 400 MW capacitate verde, care vor contribui direct la ţinta naţională de energie regenerabilă până în 2030″, spune Alexandru-Aurelian Chiriţă, director general Electrica.

Memorandumul stabileşte fundamentul unei arhitecturi de cooperare care valorifică momentul optim al pieţei – convergenţa între maturitatea tehnologică, disponibilitatea capitalului şi imperativele de decarbonizare. Tranzacţia finală, condiţionată de procesul de due diligence şi aprobările corporative, va defini parametrii unei colaborări menite să redefinească standardele de excelenţă în sectorul energetic românesc.

„Astăzi, Romgaz face un pas important în direcţia strategiei sale de diversificare şi tranziţie energetică. Memorandumul semnat cu Electrica confirmă angajamentul nostru pentru investiţii în energie curată şi consolidarea rolului de pilon al securităţii energetice a României”, afirmă Răzvan Popescu, director general Romgaz.