Ministrul energiei: Am discutat cu delegaţia FMI despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea economiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri o discuţie cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei şi impactul lor asupra economiei României, transmite Agerpres.

„Am analizat efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea economiei, dar şi despre modul în care, pe o piaţă complet liberalizată, operatorii încep să scadă preţurile pentru a atrage clienţi. Sunt deja 3 oferte comerciale în piaţă cu un preţ mai mic de 1,3 lei/kWh, valoarea la care era plafonat preţul până la 1 iulie. Cel mai bun mecanism de reglare rămâne o piaţă funcţională şi eficientă. În acest sens, integrarea României în Piaţa Unică de Energie a Uniunii Europene şi creşterea gradului de interconectare cu statele vecine sunt esenţiale pentru stabilitate şi pentru scăderea preţurilor la energie”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, în context, a evidenţiat performanţa companiilor de stat din domeniul energiei, cele mai importante listate la bursă şi care demonstrează constant rezultate foarte bune – „un semn clar că transparenţa şi guvernanţa corectă aduc valoare economiei şi siguranţă pentru români”.

„Continuăm să lucrăm împreună, cu partenerii noştri internaţionali şi cu toţi actorii din piaţă, pentru o piaţă de energie stabilă, competitivă şi benefică pentru fiecare român”, a punctat Ivan.

O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectuează o vizită la Bucureşti, în perioada 3 – 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

„Echipa Fondului va analiza recentele evoluţii şi politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale”, a anunţat instituţia financiară internaţională.

Consultările constituie un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situaţiei financiare şi economice la nivel naţional şi formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei.

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, însă instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.