Ministrul Economiei anunţă că a deblocat Programul Startup Nation 2, cu finanţare europeană, în valoare totală de 444 milioane euro/ Miruţă: Cei 22.000 de tineri care au aplicat deja pot merge mai departe către finanţare, până la 50.000 euro/proiect

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat, vineri, că a deblocat Programul Startup Nation 2, cu finanţare europeană, în valoare totală de 444 milioane euro. Ministrul a explicat că, iniţial, tot proiectul era blocat pentru că nu se atinsese pragul minim de 25.000 de aplicanţi sub 30 de ani, dar că a găsit soluţia „corectă” de a-l „sparge” şi a împărţi lansarea în două etape, aşa încât să nu mai fie nimeni „ţinut pe loc”. Potrivit ministrului, cei 22.000 de tineri care au aplicat deja pot „merge mai departe către finanţare”, până la 50.000 euro/proiect, transmite News.ro.

„Vin cu o veste bună pentru antreprenori! Astăzi am semnat ordinul de ministru care deblochează şi dă drumul la Trartup Nation 2, programul cu finanţare europeană în valoare totală de 444 milioane euro. Iniţial, tot proiectul de 444 milioane de euro era blocat, pentru că nu se atinsese pragul minim de 25.000 de aplicanţi sub 30 de ani. Am păstrat această condiţie, dar am găsit o soluţie corectă: l-am spart şi împărţit lansarea în două etape, ca să nu mai ţinem pe loc pe nimeni”, a anunţat, vineri, ministrul Radu Miruţă pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, acest lucru înseamnă, concret, că cei 22.000 de tineri care au aplicat deja „pot merge mai departe către finanţare”, până la 50.000 euro/proiect.

„Pentru diferenţa de aproximativ 3.000 de locuri rămase, vom deschide o nouă etapă de înscrieri, astfel încât să ajungem la ţinta totală. Cu alte cuvinte, nu era corect să ţinem pe loc 22.000 de oameni care îşi doresc să performeze, să se dezvolte şi să-i ajute pe ceilalţi să crească foar pentru că încă nu s-au înscris ultimii 3.000”, afirmă Miruţă.

Ministrul Economiei a mai precizat că din 1 august încep cursurile de antreprenoriat, primul pas obligatoriu înainte de obţinerea finanţării.

„Estimăm ca în septembrie să poată depune deja proiectele pentru finanţare. Un lucru important: lucrăm în paralel. Cei care termină cursurile mai repede, vor putea aplica imeidat, nu vor aştepta după ceilalţi. Selecţia finală a câştigătorilor va fi făcută după ce toată lumea a parcurs paşii obligatorii. Orice antreprenor are nevoie de sprijin la început de drum. Rolul meu şi al echipei mele este să-i ajutăm să reuşească, nu să-i blocăm în birocraţie”, încheie ministrul Economiei.