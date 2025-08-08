G4Media.ro
Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj / Statul…

Sursa Foto: Igj.ro

Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj / Statul rămâne beneficiarul licenței

8 Aug

Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, anunță că statul român rămâne beneficiarul licenței, iar România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj. Ministrul Economiei și-a pus semnătura în acest sens pe hotărârea de guvern.

„Un mineral extrem de valoros, căutat în întreaga lume, rămâne în proprietatea României și va produce valoare economiei noastre. Am luptat pentru acest grafit înainte de a fi ministru, iar astăzi, la o lună și jumătate de la preluarea mandatului, m-am asigurat că această resursă unică va fi valorificată în interesul României. Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români. Am avut grijă de ceea ce este al nostru”, declară ministrul Economiei.

Licența veche de exploatare expira și, în cazul neprelungirii, exista riscul pierderii ei.

Grafenul, care se obține prin exfolierea grafitului, este considerat mineralul minune, ridicând barierele tehnologice în cele mai moderne și importante industrii: microelectronică, energetică, aerospațială.

În anii 2000, la Baia de Fier se exploatau 40.000 de tone de grafit anual. Acum, liderul exploatării de grafit în Europa este Norvegia, care procesează 10.000 de tone de grafit anual. Grafitul românesc are o calitate foarte bună, având o puritate de 98%.

