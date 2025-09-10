G4Media.ro
Ministrul de Externe: Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia / Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic cu drone este inacceptabilă / Aceste încălcări au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranității statelor

Oana Țoiu susține că bombardamentele rusești în imediata apropiere a NATO și încălcările repetate ale spațiului aerian al Aliaților sunt îngrijorătoare și iresponsabile.

„Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă.

Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate. Aceste încălcări au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranității statelor și a dreptului internațional.

Continuarea bombardamentelor rusești în imediata apropiere a NATO și încălcările repetate ale spațiului aerian al Aliaților sunt îngrijorătoare și iresponsabile. Cu peste un secol în urmă, în 1921, România și Polonia au semnat primul acord modern de apărare militară din Europa.

De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat este înțelegerea pe care o împărtășim în ceea ce privește amenințările din regiunea noastră.

Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua X.

 

