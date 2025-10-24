G4Media.ro
Jumătate dintre elevii din România sunt în risc de dependență digitală: fetele de social media, băieții de gaming. Opt din zece adolescenți consumă alcool – raport european

24 Oct

Jumătate dintre elevii din România declară că nu își mai poate controla timpul petrecut pe rețelele de socializare. Fetele sunt mai afectate de dependența de social media (58%), în timp ce băieții manifestă mai frecvent dependență de gaming, potrivit Raportului European ESPAD 2024, publicat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA), citat într-un comunicat de presă al Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA).

Deși la nivelul Europei există o tendință descrescătoare a consumului de alcool și tutun în rândul adolescenților, România este peste media europeană în ambele cazuri.

Trendul de creștere a timpului petrecut de elevi pe rețelele de socializare sau jocuri de noroc se resimte și în rândul adolescenților din țara noastră, unde, de asemenea, ne situăm peste media europeană, se precizează în comunicat.

Studiul ESPAD 2024 atrage atenția că timpul petrecut online de adolescenți a crescut semnificativ, iar expunerea prelungită la rețele sociale și jocuri este corelată cu tulburări de somn, dificultăți școlare și un risc mai mare de consum de substanțe.

 

