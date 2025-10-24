Jumătate dintre elevii din România sunt în risc de dependență digitală: fetele de social media, băieții de gaming. Opt din zece adolescenți consumă alcool – raport european

Jumătate dintre elevii din România declară că nu își mai poate controla timpul petrecut pe rețelele de socializare. Fetele sunt mai afectate de dependența de social media (58%), în timp ce băieții manifestă mai frecvent dependență de gaming, potrivit Raportului European ESPAD 2024, publicat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA), citat într-un comunicat de presă al Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA).

Deși la nivelul Europei există o tendință descrescătoare a consumului de alcool și tutun în rândul adolescenților, România este peste media europeană în ambele cazuri.