Elevii intră în vacanţă / Vor reveni la școală în 3 noiembrie

sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Elevii intră în vacanţă / Vor reveni la școală în 3 noiembrie

Elevii intră în vacanţă începând de vineri, după terminarea cursurilor, şi revin la şcoală pe 3 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, informează Agenția de presă Rador.
Din 3 noiembrie, până vineri, 19 decembrie, se va desfăşura un nou modul, iar următoarea vacanţă este programată din 20 decembrie, până pe 7 ianuarie 2026.
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026.
Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026, iar pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026.

