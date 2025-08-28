Ministrul de externe britanic: Regatul Unit va apăra Republica Moldova de „ameninţarea interferenţei” ruse

Ministrul de externe britanic, David Lammy, a declarat miercuri că Regatul Unit va apăra întotdeauna Republica Moldova de „ameninţarea interferenţei” ruse, într-un mesaj menit să marcheze sărbătorirea Zilei Independenţei acestei ţări faţă de Uniunea Sovietică în 1991, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Poporul Moldovei a făcut o alegere clară în favoarea libertăţii, democraţiei şi independenţei. Îi vom sprijini întotdeauna şi îi vom apăra de ameninţarea interferenţei, corupţiei şi sabotajului”, a scris şeful diplomaţiei britanice într-o postare pe platforma X.

Fosta republică sovietică trece printr-un moment crucial, în plin război în Ucraina vecină şi cu o lună înainte de alegerile legislative care vor determina dacă viitorul curs al ţării se apropie de Uniunea Europeană (UE) sau de orbita Moscovei, aminteşte EFE.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk au vizitat miercuri Chişinăul pentru a-şi exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în faţa presiunilor ruseşti şi pentru parcursul european al ţării. Cei trei au avut intervenţii în limba română la evenimentele dedicate Zilei Independenţei R.Moldova.

Şi Ministerul de Externe britanic a marcat printr-un mesaj cea de-a 34-a aniversare a Declaraţiei de Independenţă a R.Moldova faţă de Uniunea Sovietică, adoptată la 27 august 1991, numind această ţară – situată în Europa de Est, între România şi Ucraina – drept „partener” al Regatului Unit în multe domenii, „inclusiv în lupta împotriva agresiunii, interferenţei şi ameninţărilor ruseşti”.

„Regatul Unit este mândru să sprijine Moldova ca o naţiune puternică, suverană şi europeană”, a adăugat ministerul, încheind postarea urând ţării „la mulţi ani” în limba română şi ilustrând-o cu stema Republicii Moldova.