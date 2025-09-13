Ministrul Apărării despre vârsta de pensionare: Discuția e la anumite deduceri, nu la vârstă / Ar fi foarte grav să depopulăm sistemul naţional de apărare – de armată, Ministerul de Interne și serviciile secrete



Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat la Prima TV că în ultima perioadă discuţia privnd creşterea vârstei de pensionare la militari se ”rostogoleşte” în spaţiul public şi a explicat că legea privind pensionarea militară a fost trecută în 2023, fiind jalon în PNRR. Moșteanu (USR) a spus că depopularea sistemului de apărare – militari, polițiști și servicii secrete – ar fi ”foarte gravă”.

El a adăugat că există nişte deduceri pentru anumite tipuri de serviciu pe care anumiţi militari îl fac şi astfel ar putea ieşi mai devreme la pensie. Moşteanu a precizat că discuţia este mai degrabă la aceste deduceri şi nu la vârsta de pensionare, transmite News.ro.

Ministrul Apărării a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV dacă va creşte vârsta de pensionare pentru militari, cum s-a întâmplat în cazul magistraţilor.

”E o discuţie care se tot rostogoleşte în toate direcţiile în spaţiul public. Vârsta de pensionare pentru militari a fost… Legea privind pensionarea militară a fost trecută în 2023, a fost jalon PNRR. Şi acolo există până în 2030 la 60 de ani, până în 2035 ajunge gradual în fiecare an până la 65 de ani.

Asta este acum, în vigoare. De aici sunt nişte deduceri pentru anumite tipuri de serviciu pe care anumiţi militari sau ofiţeri îl fac şi au nişte deduceri din această perioadă maximă şi îşi pot deduce anumite perioade astfel încât ies mai devreme la pensie. Discuţia e la aceste deduceri, nu la vârstă, cred”, a afirmat Moşteanu.

El a explicat că ar fi grav să fie depopulat un sistem cum este cel de apărare naţională.

”Avem o lege din 2023 care este jalon PNRR, care mai mult pune nişte condiţii speciale pentru cei pe care legea în 2023 i-a prins să zic pe drum şi a zis ”OK, mai rămâneţi până în 2028”. Ar fi foarte grav să depopulăm un sistem atât de specific cum este sistemul naţional de apărare că aici vorbesc şi de armată, vorbesc şi de Ministerul de Interne şi de servicii pentru că dacă îţi pleacă brusc foarte mulţi din zona de comandă când sunt în maturitatea funcţiei, ai o problemă ani de zile după aia. Nu e vorba doar anul ăsta sau anul viitor, ai o problemă ani de zile, se creează o gaură în tot sistemul şi asta nu poate fi acoperită uşor”, a precizat Moşteanu.

La remarca potrivit căreia, atunci când era în opoziţie, Moşteanu a criticat pensiile speciale, dar ca ministru a declarat că la Ministerul Apărării nu sunt pensii speciale, ci pensii de serviciu, Moşteanu a susţinut că ”este o chestie de nuanţă”.

”Asta este o chestie de nuanţă dacă vreţi să numim special tot ce nu este pe contributivitate. Ele se cheamă pensii militare de serviciu. Este o pensie care nu este pe contributivitate. Pensia medie în sistemul militar e 5300 de lei. Asta este pensia medie”, a subliniat ministrul Apărării.

El a recunoscut că această pensie medie este peste cea din sistemul civil, dar a precizat că militarii au şi mai multe restricţii.

”Este peste pensia medie din sistemul civil, să spun aşa, însă vorbim şi de alte venituri pe parcursul carierei, de alt tip de muncă, dacă vreţi, şi de alt tip de restricţii pe care cei care servesc patria în armată le-au faţă de un civil. De-aia e o discuţie în momentul ăsta, eu cred că s-a ajuns la un echilibru, e o discuţie căreia nu-i văd neapărat rostul acum, s-a ajuns la un echilibru şi o perspectivă cu legea din 2023, orice modificare cred că ar crea din nou nelinişti şi ar aduce la neclarităţi, putem discuta totul dând o perspectivă foarte, foarte clară celor care sunt acum în sistem, celor care trebuie să intre şi vor o perspectivă clară pe parcursul întregii cariere, dar din nou, discuţia asta trebuie să fie cu toată lumea la masă şi cu toate cărţile pe masă”, a afirmat ministrul Apărării.