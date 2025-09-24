Bolojan: Vârsta standard de pensionare nu trebuie crescută. Trebuie reduse excepțiile de pensionări anticipate / Ajutorul de șomaj va fi redus la 6 luni

Premierul a vorbit miercuri, 24 septembrie, într-o conferință de presă despre necesitatea creșterii vârstei de pensionare generală.

„E nevoie să avem mai mulți oameni în economia reală. Suntem pe penultimul loc în Europa la număr de populație activă din România implicați în activități”, spune Ilie Bolojan.

Primul ministru susține că trebuie reduse excepțiile legate de pensionările anticipate și este necesară creșterea vârstei de pensionare cât mai aproape de vârsta standard.

„Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută, pentru că noi avem foarte multe excepții și sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală mult sub 60 de ani. E o măsură de echitate socială și sustenabilitate economică”, punctează Ilie Bolojan.

Premierul a precizat, răspunzând unei întrebări, că perioada de șomaj va fi redusă la 6 luni.

„Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj. Nu e normal să avem o durată de un an de zile. În mările orașe practic nu ai cu cine lucra”, mai adaugă primul ministru.

Ajutorul de șomaj se acordă pe perioade diferențiate, de la 6 la 12 luni, în funcție de stagiul de cotizare al persoanei. Mai exact, perioada este de 6 luni pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 1 an, 9 luni pentru un stagiu de cel puțin 5 ani și 12 luni pentru un stagiu de peste 10 ani. Absolvenții de facultate primesc o indemnizație de șomaj pentru o durată fixă de 6 luni.