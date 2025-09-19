Ministrul Apărării, despre incidentele cu drone: Vom vedea astfel de provocări în continuare

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, vineri, că „provocări” cu drone vor mai exista în viitorul apropiat, subliniind că important este ca deciziile să fie luate „cu înţelepciune”.

„Din nefericire, suntem vecini cu războiul, o parte din vecini privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea, şi asta este o realitate, dar putem să stăm liniştiţi, pentru că suntem parte din această mare umbrelă de protecţie”, a declarat ministrul, care a participat la Aspen European Strategic Forum, transmite Agerpres.

El a evidenţiat importanţa colaborării aliate. „Vom vedea astfel de provocări în continuare. Eu sunt sigur că, aşa cum am văzut provocările din Polonia şi România, vor mai fi. Important este să luăm deciziile cu înţelepciune şi să arătăm că suntem pregătiţi să ne apărăm. Asta am făcut, asta vom face în continuare împreună cu aliaţii noştri. (…) Mai intră câte un avion în spaţiul controlat de România deasupra Mării Negre şi se mai întâmplă lucruri din acestea, suntem vecini cu războiul, că ne place, că nu ne place. Asta este realitatea. Important este ca instituţiile noastre şi asta facem în fiecare zi să lucreze mai bine împreună cu aliaţii şi să răspundem mai rapid la astfel de provocări”, a explicat Ionuţ Moşteanu.