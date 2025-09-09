Ministrul Apărării, despre declarațiile privind creșterea vârstei de pensionare: Sunt de acord cu ce zice premierul Bolojan. Trebuie să ne uităm la demografie / În coalție nu s-a discutat până acum despre pensiile militare / Eu cred că trebuie găsită o soluție pe termen mediu

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu (USR) a declarat, marți seara, la Digi24, că este de acord cu declarațiile premierului Ilie Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare la toate categoriile, nu doar în cazul pensiilor speciale.

”Sunt de acord cu ce zice premierul Bolojan. Trebuie să ne uităm la demografie. Vor ieși tot mai mulți români la pensie, tot mai puțini vor plăti în sistem. Asta este nesustenabil”, a declarat Moșteanu.

Ministrul apărării a precizat însă că nu a existat nici o discuție în coaliție pe această temă.

”Nu va fi o soluție ușoară, poate fi găsită o soluție. Cei care sunt în sistem și au intrat în sistem cu o anumită perspectivă trebuie respectați. Când discutăm va fi o discuție importantă, delicată, nu se va tranșa în două săptămâni”, a mai spus Moșteanu. El a adăugat că nu s-a discutat Nu s-a discutat nici despre vârsta de pensionare a militarilor. ”Dacă se va discuta vom face un calendar. Eu cred că trebuie găsită o soluție pe termen mediu, dacă nu pe termen lung”, a mai spus el.

Ministrul Apărării susține că rezerva de cadre din Armată este îmbătrânită. ”Venim cu un proiect nou, e pe masa CSAT. Tineri între 18 și 35 de ani vor putea face armata patru luni de zile și să intre în Armata Română”, a precizat Moșteanu.

”Acum aproximativ 6000 de cadre ar putea să iasă mâine la pensie, îndeplinesc condițiile. Ar fi foarte rău să iasă 6000. Cei care sunt în serviciu să rămână, mulți dintre ei au experiență în teatrele de operații. Eu îmi doresc să rămână, trebuie să le dăm o perspectivă foarte clară”

Context

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la TVR, că vârsta de pensionare trebuie să crească „la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale”, pentru că altfel România va ajunge în situația de nesustenabilitate a sistemului de pensii. Șeful Guvernului nu a precizat clar când are în vedere adoptarea unei legi pentru creșterea vârstei standard de pensionare în România.

Ilie Bolojan a făcut declarația privind vârsta de pensionare, în contextul în care a fost întrebat dacă în pachetul trei de măsuri pentru care Guvernul își va asuma răspunderea se va afla și creșterea vârstei de pensionare pentru celelalte categorii de pensionari speciali.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască.

Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000-500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste 10 ani, iar în spate vin generații de 200.000 și practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani.

Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a răspuns premierul Ilie Bolojan.

Marți dimineață, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu a revenit cu precizări pentru G4Media.ro: „Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare. Premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință”.