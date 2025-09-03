Ministrul apărării britanic, în vizită în Ucraina, cu o zi înaintea unei reuniuni a guvernelor europene interesate să ofere garanţii de securitate Kievului după război

Ministrul apărării britanic, John Healey, a sosit miercuri în Ucraina pentru o vizită care are loc cu o zi înaintea unei reuniuni a guvernelor europene interesate să ofere garanţii de securitate Kievului după război, care este programată să aibă loc la Paris, informează EFE, citată de Agerpres.

Sosirea lui Healey la Kiev a fost anunţată de omologul său ucrainean, Denis Şmîgal, care a explicat că cei doi lideri îşi vor coordona poziţiile înainte de o altă reuniune, a ţărilor care oferă sprijin militar Ucrainei, programată pentru 9 septembrie la Londra.

„Pregătim o decizie bilaterală importantă care va consolida capacităţile defensive ale ţărilor noastre”, a declarat Şmîgal pe reţelele de socializare.

Regatul Unit este unul dintre principalii parteneri ai Ucrainei şi a jucat un rol deosebit de activ în iniţiativa de a oferi garanţii de securitate Kievului în cazul unui acord de pace cu Rusia.