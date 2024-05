Ministerul ucrainean de Externe are o nouă purtătoare de cuvânt, generată de inteligența artificială

Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a anunțat miercuri, 1 mai, că un purtător de cuvânt generat de inteligența artificială (AI) va fi de acum înainte responsabil de comentarea afacerilor consulare prin citirea unor texte care sunt însă scrise de oameni, scrie BFM TV.

„Pentru prima dată în istorie, Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a creat o personalitate digitală care utilizează tehnologii de inteligență artificială pentru a comenta oficial informațiile consulare pentru mass-media”, a precizat instituția.

Acest avatar se numește Victoria Shi, un nume care evocă „victoria” țării sale în războiul împotriva invaziei rusești. Numele ei de familie înseamnă pur și simplu „AI” în ucraineană.

„Sunt o persoană digitală. Acest lucru înseamnă că textul pe care îl auziți nu a fost citit de o persoană reală. A fost creat de inteligența artificială”, a declarat noua purtătoare de cuvânt, care are trăsăturile unei tinere de rasă mixtă, în primul său videoclip pe YouTube.

👋 Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!

For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 1, 2024