Ministerul Justiției lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor de femicid

Ministerul Justiției a anunțat, luni, că lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor de femicid.

„O astfel de soluție poate consta în instituirea în cuprinsul infracțiunii de omor calificat a unei circumstanțe agravante speciale constând în suprimarea vieții unei persoane pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel. În aceste cazuri, fapta ar urma să constituie infracțiunea de omor calificat pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă alternativ cu pedeapsa cu închisoarea de la 15 la 25 de ani”, a precizat Ministerul Justiției.

Comunicatul integral:

Având în vedere preocuparea generată în spațiul public de săvârșirea unor infracțiuni contra vieții, în special ca urmare a receptării, la nivelul societății, a unei poziții vulnerabile a anumitor categorii de persoane;

Luând în considerare, de asemenea, îngrijorarea exprimată inclusiv de către Parlamentul României în această privință, în calitatea sa de organ reprezentativ suprem al poporului român;

Constatând existența în cadrul mai multor legislații naționale a unor soluții legislative care se îndepărtează, în cazul infracțiunilor contra vieții, de soluția tradițională a unei reglementări generale/egalitare și se orientează uneori – ca răspuns la diferitele situații particulare – către o reglementare mai specifică;

Pornind de la dispozițiile în vigoare ale Codului penal care incriminează faptele de omor,

Ministerul Justiției – în considerarea angajamentului său constant în evaluarea și, dacă este cazul, îmbunătățirea soluțiilor legislative menite să asigure protecția valorilor sociale protejate de dispozițiile Codului penal – va iniția consultări cu toți actorii relevanți astfel încât să decidă dacă sunt necesare intervenții legislative asupra respectivelor dispoziții ale Codului penal și, dacă o astfel de necesitate va fi stabilită, să identifice soluțiile optime de reglementare, apte să contribuie suplimentar la realizarea acestui deziderat.

O astfel de soluție poate consta în instituirea în cuprinsul infracțiunii de omor calificat a unei circumstanțe agravante speciale constând în suprimarea vieții unei persoane pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel. În aceste cazuri, fapta ar urma să constituie infracțiunea de omor calificat pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă alternativ cu pedeapsa cu închisoarea de la 15 la 25 de ani.

