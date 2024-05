Mini-lingourile de aur se vând ca pâinea caldă în magazinele şi automatele din Coreea de Sud

Pe lângă ramen şi cârnaţi, magazinele din Coreea de Sud au un nou articol popular în stoc – lingourile de aur, relatează CNBC, transmite News.ro.

Cel mai mare lanţ de magazine de proximitate din ţară, CU, a colaborat cu Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO) pentru a oferi clienţilor mini lingouri de aur – iar acestea se vând ca pâinea caldă.

O varietate de lingouri de aur de dimensiunea unghiilor, cu o greutate cuprinsă între 0,1 grame şi 1,87 grame, au fost scoase la vânzare la punctele de vânzare CU din aprilie.

Un lingou de 1,87 grame se vinde cu 225.000 de woni (165,76 USD), iar unul de 0,5 grame se vinde cu 77.000 de woni.

Cu un preţ de 113.000 de woni fiecare, lingourile de 1 gram s-au epuizat în două zile, potrivit ştirilor locale.

Lingourile vin cu mesaje de felicitare, urări de ziua de naştere şi chiar modele pentru tipurile de personalitate.

Oamenii în vârstă de 30 de ani au fost cei mai activi în achiziţionarea acestor lingouri de aur, reprezentând peste 41% din vânzările totale de la lansarea lor, potrivit aplicaţiei de telefon Pocket CU.

Cei în vârstă de 40 de ani reprezintă 35,2% din vânzări, urmaţi de cei de 50 de ani cu 15,6%. Persoanele cu vârstă de 20 de ani au reprezentat 6,8% din totalul vânzărilor.

Cererea de lingouri şi monede din Coreea de Sud a crescut cu 27% de la an la an, la 5 tone, în primul trimestru al acestui an, pe fondul creşterii preţurilor metalului galben, a declarat Consiliul Mondial al Aurului într-un raport recent. Aceasta a fost cea mai puternică creştere trimestrială a achiziţiilor de aur din Coreea de Sud din ultimii doi ani, a menţionat WGC.

Alte magazine de proximitate merg, de asemenea, pe valul cererii de lingouri.

În lanţul de magazine de proximitate GS25 din Coreea de Sud, clienţii pot cumpăra mici lingouri de aur de la automate.

”De obicei, în vremuri de incertitudine economică, când moneda locală se depreciază, cererea de bijuterii fizice din aur creşte pe măsură ce investitorii autohtoni caută investiţii pentru active de refugiu sigure”, a declarat Heng Koon How, şeful strategiei pe pieţe, economie globală şi cercetare a pieţei la UOB.

Potrivit Bursei de Aur din Coreea, preţurile aurului au crescut la un record de 456.000 de woni (335,3 USD) per 3,75 grame sau 0,13 uncii. În schimb, wonul coreean s-a depreciat cu peste 5% faţă de dolarul american în acest an, tranzacţionându-se în prezent la 1.358,7 unităţi faţă de 1 dolar.

WGC a remarcat o tendinţă recentă de creştere a interesului investiţional în rândul unei cohorte mai tinere din Asia, chiar dacă preţurile aurului depăşesc niveluri record.

Consumatorii din cea mai mare economie a Asiei, China, au cumpărat, de asemenea, aur, colectarea de lingouri mici, de 1 gram, în borcane de sticlă devenind o tendinţă în rândul tinerilor ţării.

China conduce, de asemenea, în privinţa cererii de lingouri din partea consumatorilor, ţara depăşind India în 2023 pentru a deveni cel mai mare cumpărător de bijuterii din aur din lume.

Separat, anul trecut, în SUA, gigantul Costco a devenit un loc de achiziţie popular pentru lingourile de aur de o uncie, la preţuri de aproape 1.900 de dolari.