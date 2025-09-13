Mii de persoane participă la un marș pro-palestinian la Auckland: „Nu normalizaţi genocidul” şi „Arătaţi că aveţi coloană, susţineţi Palestina”

Mii de persoane au participat sâmbătă la un marş pro-palestinian la Auckland, cel mai mare oraş din Noua Zeelandă, informează Reuters. Organizatorii au vorbit despre cel mai mare miting de acest fel de la începutul războiului din Gaza între Israel şi gruparea islamistă militantă palestiniană Hamas, transmite Agerpres.

Aproximativ 50.000 de persoane au participat sâmbătă dimineaţă la mitingul Marşul pentru Umanitate din centrul oraşului Auckland, a afirmat gruparea Aotearoa pentru Palestina. Poliţia din Noua Zeelandă a estimat prezenţa la 20.000.

O purtătoare de cuvânt al Aotearoa pentru Palestina, Arama Rata, a subliniat că a fost cel mai mare marş din Noua Zeelandă în sprijinul palestinienilor de la izbucnirea conflictului din Gaza în octombrie 2023, când Israelul a lansat o ofensivă ca represalii la un atac transfrontalier desfăşurat de Hamas, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane şi a dus la capturarea a 251 de ostatici.

Autorităţile palestiniene afirmă că peste 64.000 de persoane au fost ucise în conflictul din Gaza, în timp ce organizaţiile umanitare atenţionează că lipsa alimentelor va duce la foamete generalizată, aminteşte Reuters.

Mulţi dintre participanţii la protestul de sâmbătă au purtat steaguri şi pancarte palestiniene cu sloganuri precum „Nu normalizaţi genocidul” şi „Arătaţi că aveţi coloană, susţineţi Palestina” („Grow a spine stand with Palestine”), a relatat postul public de radio Radio Noua Zeelandă.

Aotearoa pentru Palestina solicită totodată ca guvernul de coaliţie de centru-dreapta din Noua Zeelandă să impună sancţiuni Israelului.

În august, prim-ministrul Christopher Luxon a descris recentele acţiuni ale Israelului în Gaza, inclusiv lipsa asistenţei umanitare, drept „absolut îngrozitoare”, iar Noua Zeelandă analizează dacă să recunoască un stat palestinian.

Ben Kepes, purtător de cuvânt al Consiliului Evreiesc din Noua Zeelandă, un organism ce reprezintă aproximativ 10.000 de evrei care locuiesc în această ţară, a declarat că salută caracterul paşnic al marşului de sâmbătă, dar a condamnat apelurile la sancţiuni împotriva Israelului, explicând într-un comunicat că sancţiunile „nu recunosc atacurile asupra Israelului şi ignoră situaţia dificilă a ostaticilor”.