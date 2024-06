Mii de persoane, inclusiv ambasadorul SUA, l-au sfidat pe Viktor Orban şi s-au alăturat Budapest Pride pentru a protesta faţă de politicile sale anti-LGBTQ+

Purtând steaguri în culorile curcubeului şi dansând pe străzi, mii de unguri au sărbătorit sâmbătă parada anuală Pride de la Budapesta şi au promis că vor continua să protesteze faţă de politicile anti-LGBTQ+ ale guvernului lui Viktor Orban, relatează Reuters, citată de News.ro.

Premierul Viktor Orban, aflat la putere din 2010, promovează o agendă creştin-conservatoare şi în 2021 a interzis „promovarea homosexualităţii” în rândul minorilor sub 18 ani, în ciuda criticilor puternice din partea grupurilor de apărare a drepturilor şi a Uniunii Europene.

„Este foarte important să fim aici, pentru a arăta că existăm şi că noi contăm”, a declarat Anna Reti, în vârstă de 30 de ani, care a participat la marşul din capitală, adăugând că mulţi maghiari LGBTQ+ se confruntă cu discriminarea şi ostilitatea în viaţa de zi cu zi. „De exemplu, am ieşit pe stradă zilele trecute cu nişte accesorii curcubeu şi oamenii se holbau la mine”, a spus ea



Turns out the last day of my holiday coincided with Budapest Pride. Rude not to go have a look pic.twitter.com/KybymP3PQd

— Jonathan Holmes (@JHolmesEsq) June 22, 2024

Căsătoria între cuplurile homosexuale nu este recunoscută în Ungaria şi doar cuplurile heterosexuale pot adopta copii în mod legal. Guvernul lui Orban a redefinit în Constituţie căsătoria ca fiind uniunea dintre un bărbat şi o femeie şi a limitat adopţiile gay.

Guvernul său a declarat că legea din 2021 este menită să protejeze copiii şi nu vizează comunitatea LGBTQ+, dar a provocat nelinişte în rândul homosexualilor, bisexualilor şi transsexualilor maghiari.

Anul trecut, unii librari au fost amendaţi pentru că au vândut cărţi care înfăţişau homosexualitatea şi care nu erau învelite în plastic, aşa cum prevede legislaţia.

Iar în noiembrie, un director de muzeu a fost demis după ce instituţia a permis vizitarea unei expoziţii World Press Photo cu conţinut LGBTQ+ de către minori de 18 ani.

Înaintea marşului de sâmbătă, ambasadele Statelor Unite, Germaniei şi ale altor 33 de ţări au îndemnat Ungaria să protejeze drepturile LGBTQ+ şi să elimine legile care discriminează membrii comunităţii.

Ambasadorul SUA, David Pressman, a fost unul dintre diplomaţii care s-au alăturat evenimentului Pride. „Aceasta este o ţară uimitoare, cu o istorie bogată a oamenilor care s-au ridicat şi au luptat pentru libertate”, a declarat el reporterilor. „Oamenii de aici care mărşăluiesc astăzi o fac în cea mai bună tradiţie a ţării”, a adăugat el.

Aflat în funcţie din septembrie 2022, ambasadorul David Pressman, homosexual asumat şi având un stil direct şi combativ, a fost atacat de presa pro-Orban încă din prima zi de mandat, când a postat pe Twitter fotografii cu soţul său şi copiii lor.

Budapesta a fost criticată de Bruxelles din cauza înăspririi legislaţiei considerate a fi îndreptată împotriva persoanelor LGBTQ. Încălcând discreţia diplomatică, Pressman contestă în mod regulat pe reţelele sociale poziţiile exprimate de oficialii guvernamentali maghiari şi naraţiunile lor. Preşedintele Parlamentului, un aliat apropiat al lui Viktor Orban, a spus despre Pressman că este „unul dintre cei mai puţin eleganţi ambasadori care au pus vreodată piciorul pe pământ maghiar”.

Pressman a declarat că SUA „se concentrează şi vor rămâne concentrate pe (asigurarea) unui spaţiu pentru ca instituţiile şi vocile independente din Ungaria să existe şi să se facă auzite”.