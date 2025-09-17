G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mii de manifestanţi la Londra împotriva vizitei de stat a lui Trump

manifestanti-anti-Trump-la-Londra
Screenshot

Mii de manifestanţi la Londra împotriva vizitei de stat a lui Trump

Articole17 Sep 0 comentarii

Câteva mii de persoane au demonstrat miercuri în centrul Londrei împotriva preşedintelui american Donald Trump, care a început o vizită de două zile în Regatul Unit, informează AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Migranţii sunt bineveniţi, Trump nu este binevenit”, „Nu rasismului, nu lui Trump”, „Să bombardăm copii în Gaza şi să celebrăm în Regatul Unit” – sunt unele dintre mesajele de pe pancartele manifestanţilor.

Protestul, organizat la apelul coaliţiei „Stop Trump”, este supravegheat de este 1.600 de membri ai forţelor de ordine, a precizat poliţia din Londra.

Donald Trump a ajuns marţi seară în Regatul Unit pentru a doua sa vizită de stat.

Preşedintele american şi soţia lui, Melania, au fost primiţi miercuri, în jurul prânzului, de regele Charles al III-lea la castelul Windsor, la circa 40 km de Londra. Un banchet de stat este prevăzut pentru miercuri seara.

Donalt Trump este însă nepopular în Regatul Unit.

„Vrem să le dăm britanicilor (…) prilejul să-şi exprime ura faţă de Donald Trump, politica sa, rasismul său”, a declarat pentru AFP Zoe Gardner, din cadrul coaliţiei „Stop Trump”.

„Mi-e frică de modul în care lumea este invadată de oameni cu adevărat răi”, a declarat pentru AFP Jo Williamson, o manifestantă de 58 de ani.

„Am avut o mare manifestaţie aici în acest weekend, foarte rasistă, şi vrem să ne exprimăm”, a adăugat ea, referindu-se la o manifestaţie organizată de extrema dreaptă la care au participat cel puţin 110.000 de persoane.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.