Mii de israelieni au ieșit sâmbătă în stradă la Tel Aviv și în alte orașe pentru a cere eliberarea tuturor ostaticilor rămași în captivitate în Fâșia Gaza

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mii de oameni au manifestat sâmbătă la Tel Aviv şi în alte oraşe israeliene în favoarea eliberării tuturor ostaticilor deţinuţi în continuare de gruparea islamistă palestiniană Hamas în Fâşia Gaza, informează dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Acum şase luni, am revăzut soarele după 471 de zile petrecute în tunelurile Hamas şi am tras o primă gură de aer care nu a fost doar de frică”, a declarat fosta ostatică Doron Steinbrecher, o tânără israeliană cu cetăţenie română, care a luat cuvântul la mitingul central din Tel Aviv, potrivit unui articol din ziarul Times of Israel.

„Bibi şi Trump, încheiaţi înţelegerea! Ca să putem reda măreţia Israelului!”, a îndemnat ea, citată de EFE. Tânăra a adăugat că „primul pas către redresarea noastră, către capacitatea noastră de a ne ridica din nou, este ca toţi (ostaticii) să se întoarcă. Este posibil ca toţi (ostaticii) să se întoarcă”.

Sâmbătă seara, mulţimea a mărşăluit de la aşa-numita Piaţă a Ostaticilor din centrul oraşului Tel Aviv până la filiala ambasadei SUA de pe strada Hajarkon.

În scandări, participanţii la miting l-au îndemnat pe preşedintele american Donald Trump să exercite presiuni asupra prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru a duce la bun sfârşit discuţiile indirecte de încetare a focului cu Hamas.

Negocierile din capitala Qatarului, Doha, se prelungesc de săptămâni întregi.

Diplomaţi din Qatar, Egipt şi SUA acţionează ca mediatori. Cu o zi înainte, Trump anunţase la Washington că 10 ostatici vor fi eliberaţi „foarte curând”. Totuşi, nu a fost imediat clar pe ce se baza optimismul său, notează dpa.